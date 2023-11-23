На Прикарпатье застрелили 14-летнего школьника во время занятия кружка

Ученик 9-класса получил ранение в область грудной клетки из пневматической винтовки во время проведения занятий. Ребенок умер до приезда скорой.

В Ивано-Франковской области 14-летний школьник во время кружкового занятия получил ранение из пневматической винтовки. Подросток вскоре умер. Об этом сообщили в полиции области.

Правоохранители отмечают, что 22 ноября около 15:30 на линию "102" поступило сообщение о том, что в помещении одного из лицеев Надвирнянского района погиб 14-летний школьник.

По информации полиции, на место трагедии сразу выехали руководство ГУНП в Ивано-Франковской области, следователи Следственного Управления и все профильные службы.

Также правоохранители опросили свидетелей происшествия и педагогов.

Следователям удалось установить, что ученик 9-класса получил ранение в область грудной клетки из пневматической винтовки во время проведения занятий в рамках кружковой работы.

"От полученной травмы подросток скончался до приезда скорой помощи", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Напомним, 14 ноября Нацполиция сообщила, что в Тернополе во время лечения зубов мальчику, которому был год и десять месяцев, стало плохо и вскоре он умер.

Также 17 ноября пресс-служба патрульной полиции Львовской области сообщила, что во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и служебного авто патрульной полиции. В результате ДТП пешеход погиб.