Такси, которое радует душу: во Львове патриотический водитель-турок приятно удивляет пассажиров (видео)

Таксист — гражданин Турции. Он настолько полюбил Украину, что даже после полномасштабного вторжения России остался во Львове, где живет уже 4 года.

Во Львове по городу курсирует необычное такси. За его рулем — патриотичный водитель турок, который любит Украину и помогает ВСУ. Видео необычного такси выложили в сети.

"Я просто вызвала такси во Львове. Водитель — турок. Все чаевые отдает на ВСУ. Говорит на украинском, не понимает языка оккупантов. Я плачу...", — подписала свое видео пассажирка.

Салон такси украшен шевронами различных подразделений Сил обороны. На пассажирском сиденье емкости со сладостями. Также в салоне размещены объявления, что водитель не понимает языка оккупантов, отдает все чаевые на ВСУ и бесплатно перевозит военные и гуманитарные грузы. Во время езды пассажиры могут потоптаться по символике ВС РФ, а также задонатить на нужды ВСУ.

Таксист — гражданин Турции. Его зовут Демир Мерт. Мужчина так работает уже длительное время. О нем уже снимали этужеты крупные украинские телеканалы. Он настолько полюбил Украину, что даже после полномасштабного вторжения России остался во Львове, где живет уже 4 года.

Напомним, что на Донбассе оккупанты убили школьного учителя. В первый день войны он в последний раз пришел в школу, после чего сразу записался добровольцем.