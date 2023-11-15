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Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Погиб, спасая людей: на Донбассе оккупанты убили школьного учителя (фото)

Сергей Чмырь, ВСУ, тренер по футболу, украинский военный, потери, война РФ против Украины
Фото: Золотоноша.City | На Донбассе погиб школьный учитель из Черкасской области

Близкие Сергея Чмыря вспоминают его как любящего отца, футболиста, друга и настоящего патриота Украины. В первый день войны он в последний раз пришел в школу, после чего сразу записался добровольцем.

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На войне в Украине погиб футбольный тренер и бывший вратарь Сергей Чмырь. Российские оккупанты расправились с ним в момент, когда он спасал своих побратимов. Об этом говорится в материале "Золотоноша. City".

Родился украинский защитник в 1972 году в городе Золотоноша Черкасской области. Родные и близкие люди вспоминают его как футболиста, учителя, друга, любящего отца и настоящего патриота своей страны.

Сергей Чмырь, ВСУ, тренер по футболу, украинский военный, потери, война РФ против Украины Fullscreen
На Донбассе погиб школьный учитель из Черкасской области
Фото: Золотоноша.City

На фронте 50-летний мужчина получил от побратимов позывной "Медведь", а друзья называли его "Бывалым". Он случил боевым медиком 118-й отдельной механизированной бригады на одном из направлений Донбасса.

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"24 февраля утром Сергей Алексеевич в последний раз пришел в школу. А уже вечером, как и большинство местных жителей, вписал свое имя в список добровольцев территориальной обороны", — говорится в сообщении.

У погибшего воина остались родители, любимая жена Алла и дочь Анна, с которой у них была особая связь. Также у Сергея Чмыря было три хобби: школа, футбол и рыбалка, которым он уделял большую часть своего времени.

Сергей Чмырь, ВСУ, тренер по футболу, украинский военный, потери, война РФ против Украины Fullscreen
На Донбассе погиб школьный учитель из Черкасской области
Фото: Золотоноша.City

Даже когда он находился на фронте, то постоянно интересовался жизнью в школе. Писал комментарии в социальных сетях, звонил, делал репосты школьных мероприятий.

Одна из учителей Надежда Максименко прокомментировала его гибель следующим образом: "У школы забрали ее душу".

Народный депутат Виталий Войцеховский от себя добавил, что Сергей Чмырь как никто понимал, что сейчас решается судьба не только территорий, но в целом нашего существования. Именно поэтому молодые парни и мужчины с жизненным опытом сейчас на передовой.

"Думал ли я когда-нибудь, что в таком возрасте придется взять в руки оружие, но не учебное, а настоящее? Часто задумываюсь, что рано или поздно будет ситуация, когда придется убивать, чтобы не убили тебя…", — вспоминает слова погибшего воина политик. Он их произнес практически год назад, когда уже находился на Донбассе.

Сергей Чмырь, ВСУ, тренер по футболу, украинский военный, потери, война РФ против Украины Fullscreen
На Донбассе погиб школьный учитель из Черкасской области
Фото: Facebook

В материале отмечают, что погиб украинец выйдя на позицию вместо молодых воинов. В результате вышло так, что он "жил для людей и погиб, спасая людей". Произошла трагедия 8 ноября.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что на войне погиб 20-летний медик из Ровненской области. Несмотря на свой юный возраст Михаил Шиш был боевым медиком и сохранил жизнь не одному военному. Погиб боец на Лиманском направлении.