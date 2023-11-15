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Воєнний фокус Російсько-українська війна Битва за Донбас

Загинув, рятуючи людей: на Донбасі окупанти вбили шкільного вчителя (фото)

Сергій Чмир, ЗСУ, тренер із футболу, український військовий, втрати, війна РФ проти України
Фото: Золотоноша.City | На Донбасі загинув шкільний учитель із Черкаської області

Близькі Сергія Чмиря згадують його як люблячого батька, футболіста, друга і справжнього патріота України. У перший день війни він востаннє прийшов до школи, після чого одразу записався добровольцем.

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На війні в Україні загинув футбольний тренер і колишній воротар Сергій Чмир. Російські окупанти розправилися з ним у момент, коли він рятував своїх побратимів. Про це йдеться в матеріалі "Золотоноша. City".

Народився український захисник 1972 року в місті Золотоноша Черкаської області. Рідні та близькі люди згадують його як футболіста, вчителя, друга, люблячого батька та справжнього патріота своєї країни.

Сергій Чмир, ЗСУ, тренер із футболу, український військовий, втрати, війна РФ проти України Fullscreen
На Донбасі загинув шкільний учитель із Черкаської області
Фото: Золотоноша.City

На фронті 50-річний чоловік отримав від побратимів позивний "Ведмідь", а друзі називали його "Бувалим". Він случив бойовим медиком 118-ї окремої механізованої бригади на одному з напрямків Донбасу.

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"24 лютого вранці Сергій Олексійович востаннє прийшов до школи. А вже ввечері, як і більшість місцевих мешканців, вписав своє ім'я до списку добровольців територіальної оборони", — йдеться в повідомленні.

У загиблого воїна залишилися батьки, кохана дружина Алла та донька Анна, з якою в них був особливий зв'язок. Також у Сергія Чмиря було три хобі: школа, футбол і риболовля, яким він приділяв більшу частину свого часу.

Сергій Чмир, ЗСУ, тренер із футболу, український військовий, втрати, війна РФ проти України Fullscreen
На Донбасі загинув шкільний учитель із Черкаської області
Фото: Золотоноша.City

Навіть коли він перебував на фронті, то постійно цікавився життям у школі. Писав коментарі в соціальних мережах, телефонував, робив репости шкільних заходів.

Одна з учителів Надія Максименко прокоментувала його загибель так: "У школи забрали її душу".

Народний депутат Віталій Войцеховський від себе додав, що Сергій Чмир як ніхто розумів, що зараз вирішується доля не лише територій, а загалом нашого існування. Саме тому молоді хлопці та чоловіки з життєвим досвідом зараз на передовій.

"Чи думав я коли-небудь, що в такому віці доведеться взяти до рук зброю, але не навчальну, а справжню? Часто замислююся, що рано чи пізно буде ситуація, коли доведеться вбивати, щоб не вбили тебе...", — згадує слова загиблого воїна політик. Він їх виголосив практично рік тому, коли вже перебував на Донбасі.

Сергій Чмир, ЗСУ, тренер із футболу, український військовий, втрати, війна РФ проти України Fullscreen
На Донбасі загинув шкільний учитель із Черкаської області
Фото: Facebook

У матеріалі зазначають, що загинув українець, вийшовши на позицію замість молодих воїнів. У результаті вийшло так, що він "жив для людей і загинув, рятуючи людей". Сталася трагедія 8 листопада.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що на війні загинув 20-річний медик із Рівненської області. Попри свій юний вік Михайло Шиш був бойовим медиком і зберіг життя не одному військовому. Загинув боєць на Лиманському напрямку.