Загинув, рятуючи людей: на Донбасі окупанти вбили шкільного вчителя (фото)

Близькі Сергія Чмиря згадують його як люблячого батька, футболіста, друга і справжнього патріота України. У перший день війни він востаннє прийшов до школи, після чого одразу записався добровольцем.

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На війні в Україні загинув футбольний тренер і колишній воротар Сергій Чмир. Російські окупанти розправилися з ним у момент, коли він рятував своїх побратимів. Про це йдеться в матеріалі "Золотоноша. City".

Народився український захисник 1972 року в місті Золотоноша Черкаської області. Рідні та близькі люди згадують його як футболіста, вчителя, друга, люблячого батька та справжнього патріота своєї країни.

На Донбасі загинув шкільний учитель із Черкаської області Фото: Золотоноша.City

На фронті 50-річний чоловік отримав від побратимів позивний "Ведмідь", а друзі називали його "Бувалим". Він случив бойовим медиком 118-ї окремої механізованої бригади на одному з напрямків Донбасу.

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"24 лютого вранці Сергій Олексійович востаннє прийшов до школи. А вже ввечері, як і більшість місцевих мешканців, вписав своє ім'я до списку добровольців територіальної оборони", — йдеться в повідомленні.

У загиблого воїна залишилися батьки, кохана дружина Алла та донька Анна, з якою в них був особливий зв'язок. Також у Сергія Чмиря було три хобі: школа, футбол і риболовля, яким він приділяв більшу частину свого часу.

На Донбасі загинув шкільний учитель із Черкаської області Фото: Золотоноша.City

Навіть коли він перебував на фронті, то постійно цікавився життям у школі. Писав коментарі в соціальних мережах, телефонував, робив репости шкільних заходів.

Одна з учителів Надія Максименко прокоментувала його загибель так: "У школи забрали її душу".

Народний депутат Віталій Войцеховський від себе додав, що Сергій Чмир як ніхто розумів, що зараз вирішується доля не лише територій, а загалом нашого існування. Саме тому молоді хлопці та чоловіки з життєвим досвідом зараз на передовій.

"Чи думав я коли-небудь, що в такому віці доведеться взяти до рук зброю, але не навчальну, а справжню? Часто замислююся, що рано чи пізно буде ситуація, коли доведеться вбивати, щоб не вбили тебе...", — згадує слова загиблого воїна політик. Він їх виголосив практично рік тому, коли вже перебував на Донбасі.

На Донбасі загинув шкільний учитель із Черкаської області Фото: Facebook

У матеріалі зазначають, що загинув українець, вийшовши на позицію замість молодих воїнів. У результаті вийшло так, що він "жив для людей і загинув, рятуючи людей". Сталася трагедія 8 листопада.

Нагадаємо, 14 листопада повідомлялося, що на війні загинув 20-річний медик із Рівненської області. Попри свій юний вік Михайло Шиш був бойовим медиком і зберіг життя не одному військовому. Загинув боєць на Лиманському напрямку.