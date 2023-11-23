На польской границе ночью умер еще один украинский водитель, — Ассоциация перевозчиков

Происшествие произошло на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец". У умершего водителя машина на харьковских номерах.

На украинско-польской границе после длительного стояния из-за забастовки польских перевозчиков умер еще один украинский водитель. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на заявление вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков Владимира Балина.

Происшествие произошло на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец".

"Получили информацию, что сегодня ночью умер водитель в Корчеве на стоянке. Это, к сожалению, уже второй летальный случай с начала блокады. Я понимаю, что скорее всего причины там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации. Там уже будут разбираться медики и правоохранительные органы, но факт есть", — сказал он.

По словам Владимира Балина, у умершего водителя машина на харьковских номерах. Он также отметил, что знает данные водителя, но их не озвучил.

11 ноября, пишет "Суспільне", в Польше на парковке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск — Ягодин", ожидая пересечения границы умер 54-летний водитель грузовика из Украины.

Напомним, что спецслужбы РФ могут быть причастны к блокированию границ Украины. По мнению журналистов, ситуация с грузовыми перевозчиками на границах с Польшей и Словакией создана искусственно, поэтому ее сложно решить цивилизованным путем.

Ранее сообщалось, что 21 ноября члены общественной организации "Международные автомобильные перевозчики Украины" организовали митинг на пункте пропуска "Краковец — Корчева" в ответ на блокирование границы польскими перевозчиками.