На Днепропетровщине патрульные "подкрутили" драгер и зарабатывали по 17 тысяч грн на водителях (фото)

Группа правоохранителей на блокпостах при въезде и выезде из города Павлоград брала деньги с водителей автомобилей, якобы, чтобы не привлекать их к административной ответственности.

В Павлограде на Днепропетровщине патрульные зарабатывали на водителях, которые сомневались в своей трезвости. Для этого правоохранители использовали неучтенный и "подкрученный" драгер. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Так, группа правоохранителей на блокпостах при въезде и выезде из города Павлоград брала деньги с водителей автомобилей, якобы, чтобы не привлекать их к административной ответственности.

Кто-то из водителей пожаловался на копов на "горячую линию" Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

"Полицейские во время проверки автомобилей на блокпосту некоторым водителям предлагали пройти тест на состояние алкогольного опьянения, при этом использовали драгер, который не стоял на балансе в полиции и всегда показывал превышение допустимой нормы. После предлагали водителям за деньги решить вопрос о не составлении административных протоколов за нарушение ПДД", — сообщили в Департаменте.

Одного из патрульных задержали, когда он получал 17 000 гривен взятки. Во время обысков у него изъяли более 400 тысяч гривен, 6 тысяч долларов США. Устанавливается происхождение изъятых средств.

Правоохранители продолжают проводить следственные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка другим полицейским, причастным к правонарушению.

Задержанному готовят объявить о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что 22 ноября нардепу от партии "Слуга народа", члену комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко вручили подозрение за попытку дать взятку в биткоинах главе Госагентства восстановления.

Ранее сообщалось, что нардепа Лабазюка уличили во взяточничестве. Депутата задержали во время передачи процента в размере 150 тыс. долларов за предоставленный подряд по восстановлению разрушенного моста.