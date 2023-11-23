В безопасности: главная елка Харькова снова установлена в метро (фото)

Официальное открытие главной елки города, по информации журналистов, должно состояться в День святого Николая, 6 декабря.

В Харькове второй год подряд для безопасности мирных жителей главная елка города установлена в метрополитене. Об этом сообщила пресс-служба Центрального парка Харькова в своем телеграм-канале.

Праздничное дерево нарядили на станции метро "Университет", где, кстати, учатся школьники, для которых оборудованы подземные классы с рекуперацией воздуха и шумоизоляцией, партами и всем необходимым.

По словам сотрудников Центрального парка, лесную красавицу украсили игрушками, которыми раньше оформляли аллеи парка. Известно также, что праздничные украшения будут еще на семи станциях харьковского метро.

"Так выглядит полностью украшенная станция "Университет". Наши сотрудники потратили на отделку три ночи. Все декорации — те, что до войны украшали аллеи Центрального парка. Теперь будут радовать посетителей метро", — сказано в сообщении.

Официальное открытие елки состоится в День Святого Николая 6 декабря. Харьковскую детвору ждут также сказочные представления.

Главная елка страны

В столице Украины после длительных дискуссий решили беречь традиции и все же установить елку. Новогодняя красавица, как всегда, будет оформлена на Софийской площади.

Также, как и в 2022 году, все работы на главной елке страны будут оплачены за счет средств благотворителей. Однако традиционных фудкортов и масштабных празднований не предвидится.

Напомним, в ноябре 2022 года в Киевской области запретили использовать новогоднюю иллюминацию, в частности гирлянды и световые декорации. Тогда запрет касался коммерческих, государственных и муниципальных объектов. По информации ОВА, соответствующее решение было связано с жестким режимом экономии электроэнергии.