Хотели продать через OLX: в Киеве спасли хищного "котенка" из Красной книги (фото)

Ветеринары давали лишь 30% шансов, что маленькая рысь сможет встать на лапки и выздороветь. Однако она оказалась сильнее, чем от нее ожидали.

В Киеве спасли детеныша редкой рыси. Деталями поделились в Общественной организации по защите животных URSA.

Зоозащитникам сообщили об объявлении на OLX, которое показалось им "интересным". "Продавцы" выставили на продажу хищного "котенка", и представители ОО договорились с ними о покупке.

Тогда к делу присоединились полицейские. Они изъяли рысь и направили ее на передержку для спасенных диких животных до решения суда.

"После ненадлежащего содержания детеныш нуждался в длительном лечении. У него диагностировали анорексию, токсокароз, интоксикацию паразитами с рвотой и диареей. Ветеринары давали ему 30% шансов на выздоровление и не были уверены, что малыш станет на лапки", — рассказали в организации.

Однако спасенный котенок восстановился. Девочку назвали Урсой, и сейчас она растет и набирается сил.

Фото спасенной рыси Фото: ОО URSA / Facebook

"Ее уже перевели из изолятора в большой и теплый вольер, где она продолжает свою реабилитацию", — отметили зоозащитники.

Выяснилось, что спасенный "котенок" принадлежит к виду из Красной книги — евразийской рыси Lynx lynx. Также в ходе расследования правоохранители установили, что ее недостатки здоровья и несоответствующее возрасту развитие связаны с условиями содержания.

Более того, по данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, "продавцы" не имели надлежащих документов. То есть вероятно, животное было изъято из дикой природы незаконно.

Фото спасенной рыси Фото: ОО URSA / Facebook

"Место пребывания рыси, как и имена людей, которые заботятся о ней, является тайной следствия и не разглашается из соображений безопасности", — добавили в ОО.

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