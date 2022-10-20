Чудо в преддверии Хэллоуина. Ученым впервые в истории удалось заснять самую темную рысь в мире (видео)

Кошки с таким окрасом крайне редко встречаются в дикой природе и запечатлеть их на видео — большая удача.

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Канадские рыси, как правило, имеют серебристый или сероватый окрас зимой, который летом может измениться на красновато-коричневый. Однако черношерстые канадские рыси встречаются крайне редко — настолько редко, что новое видео канадского ученого по сути, является первым задокументированным наблюдением за этой редкой темной кошкой, пишет Gizmodo.

Биологу дикой природы и профессору Университета Альберты Томасу Юнгу посчастливилось встретить темную рысь в сельской местности недалеко от городка Уайтхорс в Юконе. Ученый сразу обратил внимание на темную кошку и даже успел заснять 30-секундное видео.

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Казалось, кошка чувствует себя весьма свободно в окружении людей и собаки. Однако после непродолжительных наблюдений рысь все же ушла. Ученый предполагает, что животное мог напугать лай местных собак.

Профессор Юнг показал заснятое видео коллегам и они подтвердили, что биологу посчастливилось наблюдать ни что иное, как крайне редкий вид канадской рыси черного окраса (Lynx canadensis). Качество видео не позволяет детально изучить шерсть дикой кошки, однако все же можно разглядеть беловатые волоски вдоль верхней части шерсти, особенно на воротнике и морде.

Как правило, канадские рыси имеют серебристый или сероватый окрас, который летом меняется на красновато-коричневый с черными пятнами. Черношерстые рыси же встречаются крайне редко, а окрас их шерсти называется меланизмом. Однако ученые до сих пор не поняли, является ли такой уникальный окрас преимуществом или недостатком в мире дикой природы.

По мнению Юнга, вероятнее всего, черный окрас значительно усложняет существование диких кошек. Дело в том, что канадские рыси обычно охотятся на зайцев-снегоступов. Эти животные в теплое время года предпочитают обитать в выгоревших лесах, где, по видимому, черный окрас рыси может сыграть ей на руку. В то же время зимой, когда земля покрыта глубоким снегом, темный окрас ставит дикую кошку в невыгодное положение во время охоты на зайцев.

На севере Канады и Аляске популяция канадских рысей стабильна, однако в США и на юге Канады их численность неумолимо сокращается. Ученые опасаются, что из-за деятельности человека, лесных пожаров и изменений климата численность канадских рысей во всем мире будет только сокращаться.

Ранее Фокус писал о том, что за последние 50 лет популяции животных во всем мире сократились более чем вдвое.