Диво напередодні Хелловіна. Вченим вперше в історії вдалося сфотографувати найтемнішу рись у світі (відео)

Кішки з таким забарвленням надзвичайно рідко зустрічаються в дикій природі і зняти їх на відео — великий успіх.

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Канадські рисі зазвичай мають сріблясте або сірувате забарвлення взимку, яке влітку може змінитися на червонувато-коричневий. Однак чорношерсті канадські рисі зустрічаються дуже нечасто — настільки рідко, що нове відео канадського вченого власне є першим задокументованим спостереженням за цією рідкісною темною кішкою, пише Gizmodo.

Біологу дикої природи та професору Університету Альберти Томасу Юнгу пощастило зустріти темну рись у сільській місцевості неподалік містечка Вайтгорс в Юконі. Вчений одразу звернув увагу на темну кішку і навіть встиг зняти 30-секундне відео.

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Здавалося, кішка почувається дуже вільно в оточенні людей та собаки. Однак після нетривалих спостережень рись все ж таки пішла. Вчений припускає, що тварину міг налякати гавкіт місцевих собак.

Професор Юнг показав зняте відео колегам і вони підтвердили, що біологу пощастило спостерігати ніщо інше, як рідкісний вид канадської рисі чорного забарвлення (Lynx canadensis). Якість відео не дозволяє детально вивчити шерсть дикої кішки, проте все ж таки можна розглянути білуваті волосинки вздовж верхньої частини шерсті, особливо на комірі та морді.

Зазвичай канадські рисі мають сріблясте або сірувате забарвлення, яке влітку змінюється на червонувато-коричневий з чорними плямами. Чорношерсті рисі зустрічаються дуже нечасто, а забарвлення їхньої шерсті називається меланізмом. Проте вчені досі не зрозуміли, чи є таке унікальне забарвлення перевагою чи недоліком у світі дикої природи.

На думку Юнга, найімовірніше, чорне забарвлення значно ускладнює існування диких кішок. Справа в тому, що канадські рисі зазвичай полюють на зайців-снігоступів. Ці тварини в теплу пору року віддають перевагу життю в лісах, що вигоріли, де, мабуть, чорне забарвлення рисі може бути їй перевагою. Водночас взимку, коли земля вкрита глибоким снігом, темне забарвлення ставить дику кішку в невигідне становище під час полювання на зайців.

На півночі Канади та Алясці населення канадських рисей стабільне, проте у США і на півдні Канади їх чисельність непохитно скорочується. Вчені переживають, що через діяльність людини, лісові пожежі та зміни клімату чисельність канадських рисей у всьому світі лише скорочуватиметься.

Раніше Фокус писав про те, що за останні 50 років популяції тварин у всьому світі скоротилися більш ніж удвічі.