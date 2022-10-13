Життя на Землі під загрозою. За останні 50 років популяції тварин скоротилися більш ніж удвічі

Вчені вважають, що такі втрати тваринного світу можна було б порівняти з втратою всіх жителів Європи, Америки, Африки, Океанії та Китаю разом узятими.

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Всесвітній фонд дикої природи опублікував вельми невтішний звіт "Жива планета". У ньому йдеться про те, що дика природа на планеті невблаганно зникає, що загалом ставитиме під загрозу життя на Землі, пише Express.

Дослідники вважають, що звіт 2022 року є одним із найповніших за всю історію його існування. Цього року вчені додали понад 800 нових видів і трохи більше 11 тисяч нових популяцій порівняно зі звітом 2020 року.

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Звіт "Жива планета" був заснований на даних Індексу живої планети Лондонського зоологічного суспільства і відкриває світові вельми не райдужні перспективи. Так, згідно з підрахунками, лише за останні 50 років популяції диких тварин по всій планеті скоротилися в цілому на 69%. Однак у деяких окремих популяціях цей показник перевищує 90%.

За словами дослідників найбільш схильні до змін клімату та інших факторів тварини, що мешкають у тропічних регіонах — наприклад, Карибському басейні та Латинській Америці. У цих регіонах середній розмір популяції диких тварин скоротився за останні півстоліття на рекордні 94%.

За словами лідера Ради корінних народів тапажос арапіун у бразильській Амазонії Ауріселія Арапіун, у їхньому регіоні втрати дикої природи просто колосальні. Якщо раніше місцеві жителі щодня зустрічали броненосців, то тепер вони більше не трапляються на очі. Він також зазначив, що через знищення лісів Амазонки місцеві жителі стикаються з нападами ягуарів — втративши звичне місце існування, ці хижаки нападають на села.

[ + – ] Популяція акул скоротилася на 74% Фото: акула

Ще одним невтішним показником виявилася статистика дитинчат австралійського морського лева — їхня кількість з 1970 року скоротилася на 64%. Подібні втрати й у популяцій океанічних акул та схилів — за останні 50 років їх кількість скоротилася на 74%.

На думку дослідників Всесвітнього фонду дикої природи, планета стоїть на порозі катастрофи. Кліматична та природна кризи — це зовсім не далекі загрози, які можна вирішити за допомогою нових технологій. Власне, природа Землі вже стоїть на колінах і діяльність людей може призвести до катастрофічних наслідків.

Вчені відзначають, що щороку ми втрачаємо близько 10 мільйонів гектарів лісів, що можна порівняти з площею Португалії. І це, на жаль, не межа. Вчені також підсумували втрати серед дикої природи і зазначили, що збитки завдані світу тварин можна було б порівняти зі втратами всіх жителів Європи, Америки, Африки, Океанії та Китаю разом узятими.

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