Вчені порахували яку шкоду клімату завдає біткоїн: гірше за виробництво яловичини та нафти

На одну монету припадає 113 метричних тонн вуглекислого газу.

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Біткоїн — багатомільярдна індустрія, яка, мабуть, завдає планеті колосальної шкоди. Вчені підрахували, що кліматична шкода в середньому становить близько 35% вартості криптовалюти, пише Science Alert.

Історія біткоїна фактично розпочалася у серпні 2008 року. Однак у новому дослідженні вчені з Університету Нью-Мексико досліджували збитки, які завдає виробництво криптовалюти за останні п'ять років — у період з 2016 до 2021 року.

Вчені порівняли видобуток цифрової валюти з іншими енерговитратними видами діяльності та дійшли висновку, що виробництво криптовалюти завдає непоправної шкоди планеті. Так, згідно з розрахунками вчених, збитки біткоїна становлять близько 35 центів за долар вартості, це трохи менше, ніж збитки під час видобування природного газу — близько 46 центів за долар — і бензину з сирої нафти — близько 41 центу.

Результати дослідження також показують, що екологічнішими, ніж видобуток цифрової валюти, є виробництво яловичини та видобуток золота — 33 та 4 центи на долар відповідно.

Вчені вважають, що визначення біткоїна, як "цифрового золота" зовсім не правильне, найкращою назвою для криптовалюти є визначення "цифрової нафти".

У результаті дослідники дійшли висновку, що біткоїн не можна вважати стійким, а отже, перспективним і вартим інвестицій. Для цього його кліматичні збитки мали б зменшуватися в міру того, як розвиваються технології. Однак насправді ми бачимо інші результати.

Вчені також зауважили, що викиди парникових газів, а точніше вуглекислого газу, через видобуток цифрової валюти фактично лише зростають. Так, наприклад, ще 2016 року на одну монету криптовалюти припадало менше метричної тонни парникових газів, а 2021 року — цей показник досяг 113 метричних тонн викидів на монету.

Проте вчені вважають, що деякий проблиск надії все ж таки існує. По суті, майнінг біткоїна вимагає великої кількості енергії. І якби виробництво цифрової валюти перейшло б на відновлювані джерела енергії, у перспективі криптовалюта могла б стати стійкішою та екологічнішою.

Раніше Фокус писав про те, що Земля перебуває на межі одразу кількох кліматичних катастроф — вчені розповіли, що відбувається.