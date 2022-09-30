Ученые посчитали, какой вред климату наносит Биткоин: хуже производства говядины и нефти

На одну монету приходится до 113 метрических тонн углекислого газа.

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Биткоин — многомиллиардная индустрия, которая по видимому наносит планете колоссальный вред. Ученые подсчитали, что климатический ущерб в среднем составляет около 35% от стоимости криптовалюты, пишет Science Alert.

История биткоина фактически началась в августе 2008 года. Однако в новом исследовании ученые из Университета Нью-Мексико исследовали ущерб, который наносит производство криптовалюты за последние пять лет — в период с 2016 по 2021 год.

Ученые сравнили добычу цифровой валюты с другими энергозатратными видами деятельности и пришли к выводу, что производство криптовалюты наносит непоправимый вред планете. Так, согласно расчетам ученых, ущерб биткоина составляет порядка 35 центов за доллар стоимости, это немногим меньше, чем ущерб при добыче природного газа — около 46 центов за доллар и бензина из сырой нефти — около 41 цента.

Результаты исследования также показывают, что более экологичными, чем добыча цифровой валюты, являются производство говядины и добыча золота — 33 и 4 цента на доллар соответственно.

Ученые считают, что определение биткоина, как "цифрового золота" вовсе не верно, более подходящим названием для криптовалюты является определение "цифровой нефти".

В результате исследователи пришли к выводу, что биткоин нельзя считать устойчивым, а значит перспективным и стоящим инвестиций. Для этого его климатический ущерб должен был бы уменьшаться по мере того, как развиваются технологии. Однако на деле мы видим вовсе иные результаты.

Ученые также заметили, что выбросы парниковых газов, а точнее углекислого газа, из-за добычи цифровой валюты фактически только растут. Так, например, еще в 2016 году на одну монету криптовалюты приходилось менее метрической тонны парниковых газов, а в 2021 — этот показатель достиг 113 метрических тонн выбросов на монету.

Однако ученые считают, что некоторый проблеск надежды все же существует. По сути майнинг биткоина требует большого количества энергии. И если бы производство цифровой валюты перешло бы на возобновляемые источники энергии, в перспективе криптовалюта могла бы стать более устойчивой и экологичной.

Ранее Фокус писал о том, что Земля находится на грани сразу нескольких климатических катастроф — ученые рассказали, что происходит.