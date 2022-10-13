Жизнь на Земле под угрозой. За последние 50 лет популяции животных сократились более чем вдвое

Ученые считают, что такие потери животного мира можно было бы сравнить с потерей всех жителей Европы, Америки, Африки, Океании и Китая вместе взятыми.

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Всемирный фонд дикой природы опубликовал весьма неутешительный отчет "Живая планета". В нем говорится о том, что дикая природа на планете неумолимо исчезает, что в целом ставить под угрозу жизнь на Земле, пишет Express.

Исследователи считают, что отчет 2022 года является одним из наиболее полных за всю историю его существования. В этом году ученые добавили более 800 новых видов, и чуть более 11 тысяч новых популяций в сравнении с отчетом 2020 года.

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Отчет "Живая планета" был основан на данных Индекса живой планеты Лондонского зоологического общества и открывает миру весьма не радужные перспективы. Так, согласно подсчетам только за последние 50 лет популяции диких животных по всей планете сократились в общей сложности на 69%. Однако в некоторых отдельных популяциях этот показатель и вовсе превышает 90%.

По словам исследователей наиболее подвержены изменениям климата и другим факторам животные, обитающие в тропических регионах — например, Карибском бассейне и Латинской Америке. В этих регионах средний размер популяции диких животных сократился за последние полвека на рекордные 94%.

По словам лидера Совета коренных народов тапажос арапиун в бразильской Амазонии Ауриселия Арапиун, в их регионе потери дикой природы просто колоссальные. Если раньше местные жители ежедневно встречали броненосцев, то теперь они больше не попадаются на глаза. Он также отметил, что из-за уничтожения лесов Амазонки местные жители сталкиваются с нападениями ягуаров — утратив привычную среду обитания, эти хищники нападают на деревни.

[ + – ] Популяция акул сократилась на 74% Фото: Getty Images

Еще одним неутешительным показателем оказалась статистика детенышей австралийского морского льва — их количество с 1970 года сократилось на 64%. Похожие потери и у популяций океанических акул и скатов — за последние 50 лет их численность сократилась на 74%.

По мнению исследователей Всемирного фонда дикой природы, планета стоит на пороге катастрофы. Климатический и природный кризисы — это вовсе не далекие угрозы, которые можно решить с помощью новых технологий. Фактически природа Земли уже стоит на коленях и деятельность людей может привести к катастрофическим последствиям.

Ученые отмечают, что ежегодно мы теряем порядка 10 миллионов гектаров лесов, что сопоставимо с площадью Португалии. И это, увы, не предел. Ученые также подытожили потери среди дикой природы и отметили, что ущерб нанесенный миру животных можно было бы сравнить с потерями всех жителей Европы, Америки, Африки, Океании и Китая вместе взятыми.

Ранее Фокус писал о том, что ученые подсчитали, какой ущерб экологии наносит Биткоин — хуже производства говядины и нефти.