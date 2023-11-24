"На костях друзей": в Мариуполе молодежь устроит "вечеринку" в стиле СССР возле Драмтеатра (видео, фото)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорит, что подростки "потеряли связь с реальностью". "Праздничное мероприятие" хотят устроить уже в воскресенье, 26 ноября.

Во временно оккупированном Мариуполе молодежь планирует устроить "вечеринку" в стиле "ретро/СССР" вблизи Мариупольского драмтеатра, где в результате российского теракта, по данным Associated Press, погибло около 600 человек. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Даже молодежь в оккупации потеряла связь с реальностью. Попросту йоб**лась (извините, но здесь иначе не скажешь)", — пишет Андрющенко.

"Праздничное мероприятие" подростки собираются устроить в воскресенье, 26 ноября, в стиле "ретро/СССР".

"Вообще, это должна быть сходка в стиле ретро/СССР. Здание будет. Точный адрес завтра сброшу (примерно возле драма)", — отмечает организатор, которая, как пишет советник мэра, справа на фото одета в черном.

Кроме того, в группе "Сходка Мариуроль" отмечают, что у желающих присоединиться к "вечеринке" администрация просит фамилию и имя.

"И да, это будет 26 ноября. Время тоже завтра скажу", — отмечает девушка.

Также на "праздновании" планируют "музыкальное сопровождение", поэтому организатор просит пользователей социальных сетей написать ей в личные сообщения, если они "умеют играть на гитаре и хотят сыграть что-то" на вечеринке.

"В Драмтеатре. На костях собственных друзей и соседей. Тусовка. В стиле СССР. Вот они — лицо "Мариупольского синдрома" во всей красе. Это какая-то неизлечимая психическая болезнь нового уровня", — добавляет Андрющенко.

ВС РФ сбросили авиабомбу на Драмтеатр в Мариуполе: что известно

16 марта 2022 года российские военные сбросили авиабомбу на Мариупольский драматический театр, рядом с которым большими буквами было написано "дети". Драмтеатр был бомбоубежищем для мирных жителей, в том числе женщин и детей. На тот момент там могли находиться около 1,5 тысячи человек.

В марте 2023 года советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что приказ о бомбардировке Драмтеатра, роддома и детской больницы в Мариуполе отдал уроженец Житомирской области 41-летний Сергей Атрощенко.

4 сентября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе оккупанты начали ремонтировать Драмтеатр. По его словам, враг начал заливать бетоном остатки доказательств бомбежки. Андрющенко сообщил, что ранее ВС РФ использовали термин "восстановление" в отношении восстановления Драмтеатра, тогда как потом заменить этот термин на "обновление".

Напомним, 21 ноября в Мариупольском городском совете сообщили, что враг не смог обеспечить город отоплением. В частности, враг за два года не смог заменить уничтоженные коммуникации и наладить сети. В частности, местные оккупанты в сговоре с полицией записывают умерших стариков как безымянных.