Скандал во Львове - водитель такси избил пассажирок, которые опоздали на поездку (видео)

Водитель такси нервничал из-за угрозы попасть в пробки, поэтому выместил злобу на пассажирках. Видео инцидента во Львове распространяется по сети.

Во Львове таксист набросился с бранью, а затем избил 20-летних пассажирок, которые опоздали с посадкой на место вызова. Инцидент сняли и выложили видео в TikTok.

На кадрах можно увидеть, как водитель львовского такси сначала отругал пассажирок, которые сели в салон машины, из-за опоздания, а затем, когда его неоднократно попросили остановить машину, вышел и набросился на них уже с кулаками.

Аргументировал свое раздражение водитель тем, что из-за опоздания девушек он попал в пробку.

Одна из горожан выложила подробности инцидента в своей заметке.

"Мы прислали сообщение, что уже отправляемся к нему. Водитель ждал нас 3-5 минут. В машине он начал себя агрессивно вести (...) Не доехав до места прибытия, начал жаловаться, что из-за нас он чуть не попал в пробку, на что мы ответили, что нам это не интересно", — написала одна из женщин.

Пассажирка рассказала об инциденте с водителем такси в сети Фото: Скрин Тік Ток

Затем, по ее словам, ситуация накалилась еще сильнее. Он набросился на пассажирок с руганью, а когда увидел, что одна из них снимает все на видео, "добавил газу".

"Нам стало страшно, мы попросили остановиться", — рассказала пассажирка.

Все же остановившись посреди проезда, водитель выбежал из машины и начал драться.

После инцидента видео с таксистом из Львова девушки выложили в сеть.

Сама организация, где работает водитель такси, пока никак не отреагировала на инцидент.

Тем временем во Львове патриотический водитель из Турции приятно удивляет пассажиров. Он настолько полюбил Украину, что даже после полномасштабного вторжения России остался во Львове, где живет уже 4 года.Об этом водителе уже снимали сюжеты крупные украинские телеканалы. Он настолько полюбил Украину, что даже после большой войны остался во Львове, где живет уже 4 года.

Ранее Фокус предоставлял хронологию событий с таксистом в Киеве, который не захотел разговаривать с пассажирками на украинском. Его уволили, а экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович тогда вступился за водителя.