На АЭС готовятся к возможному обесточиванию юга Украины: что известно

По словам начальника смены турбинного цеха Константина Кучеренко, подобные тренировки проводятся дважды в год и их длительность составляет две недели.

В Украине продолжается война, а это создает дополнительные риски для ряда регионов страны. Сотрудники атомной электростанции (АЭС) показали, как тренируются реагировать на полное обесточивание южных регионов страны, передает "Суспiльне" 24 ноября.

Отмечается, что тренировки происходят дважды в год. На АЭС отрабатывают различные сценарии на случай критических ситуаций, риск которых сейчас повышен.

Начальник смены турбинного цеха Константин Кучеренко отметил, что сейчас два цикла проведения тренировок — осенний и весенний. Длятся они около двух недель.

Украинцам показали, как сотрудники АЭС готовятся к критическим ситуациям Фото: Суспільне

"Каждый раз тема меняется. Мы должны перейти от нештатных событий к штатной ситуации — из аварийной ситуации к нормальной эксплуатации. Во время отработки передаем информацию начальнику смены блока, какое оборудование работает, какое нет, работу которого еще можно восстановить. Ведь он принимает решение, мы помогаем", — говорится в сообщении.

Занятия сотрудников АЭС проходят в специальном тренировочном помещении. В нем же обучают тот персонал, который только готовится к работе на блоковом щите. То есть происходит полноценное обучение.

"Фактически здесь из них делают операторов", — продолжает начальник смены турбинного цеха.

Напомним, 20 ноября сообщалось, что в Украине заработали девять блоков АЭС. Масштабную ремонтную кампанию на украинских атомных станциях сумели завершить еще до зимнего периода. В Министерстве энергетики заявили, что это крайне важный процесс.