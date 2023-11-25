"Культ": в РФ пропагандисты запустили фейк о церкви "Святого пса Патрона" (видео)

Большинство пользователей в Интернете поверили в создание церкви "Святого пса Патрона", но это оказалось шуткой, которую использовали пропагандисты РФ.

Российские пропагандисты распространили шуточное видео о том, что в Украине создали церковь "Святого пса Патрона", но это оказалось дезинформацией. Telegram-канал"Харьковчаночка" опубликовал архивное сообщение с мужчиной в костюме "священника".

На видео он в шапке с головой собаки и одежде похожей на одежду священника. Мужчина поздравил прихожан и призвал всех людей посетить церковь, основанную в честь пса Патрона в новогодние праздники.

В комментариях к сообщению большинство пользователей поверили в создание подобной церкви. Они обсуждали событие, не разобравшись в ситуации.

Российские пропагандисты использовали шуточное видео из интернета. Они попытались осветить его как новость.

Издание "Ґвара Медіа" обратилось к вероятному исполнителю шуточного оскорбления через его личный профиль Instagram. Журналисты спросили, действительно ли автор видео bratik _d зарегистрировал церковь "Святого пса Патрона". Они впоследствии получили ответ, что такой церкви не существует.

"Жаль, но я не знаю как такую церковь можно зарегистрировать", — ответил пользователь с ником bratik _d.

Журналисты также выяснили, что костюм на видео похож на образ святого Николая. "Священник" решил сделать похожую одежду, которая имеет накидку поверх всего костюма.

Напомним, в июле стало известно, что пес Патрон попал под вражеский обстрел в Харьковской области. Животное накрыл собой его хозяин Михаил Ильев, руководителем пиротехнической группы управления ГСЧС Украины в Черниговской области. Мужчина отнес собаку в укрытие, когда раздались звуки взрывов.