Пес Патрон стал первой собакой с титулом от UNICEF "Пес доброй воли"

Впервые в истории организации подписали меморандум о сотрудничестве с известной собакой-сапером. Таким образом решили привлечь внимание к жизни украинских детей в условиях войны.

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Известный пес по кличке Патрон получил почетный статус "Пес доброй воли" от организации UNICEF. Об этом сообщается на странице собачки в Instagram.

Впервые в истории организации UNICEF был подписан меморандум о сотрудничестве с псом Патроном. Указывается, что он имеет важное значение для детей в Украине. На церемонию подписания пригласили участников урока по минной безопасности, который вместе с Патроном проводили еще летом. Для ЮНИСЕФ очень приятно поздравлять Патрона в новом статусе "Пса доброй воли".

[ + – ] Впервые в истории UNICEF подписали меморандум о сотрудничестве с известной собакой-сапером Фото: Getty Images

20 ноября — это всемирный день ребенка, поэтому в организации также обратили внимание на то, какое детство у украинских детей. Они живут с сигналами сирены и во время жестокой войны.

"Такое детство не может существовать в 21 веке. Но я действительно благодарен всем, кто помогает нам с @dsns_ukraine (аккаунт ГСЧС в Инстаграме) информировать детей интересным способом: мультики, загадки, интересные задачи", — написали в публикации.

Также в очередной раз пес Патрон напомнил, что нельзя подходить к незнакомым вещам или к осколкам ракет. В таких случаях нужно звонить в 101 для вызова специалистов.

Напомним, в начале сентября пес Патрон и Владимир Зеленский приезжали к детям в школу в Ирпень. Самый знаменитый "сапер" побывали в школе, которую восстановили к 1 сентября.

Ранее пес Патрон получил официальную должность в зоозащитной организации UAnimals. Его назначили директором департамента по коммуникациям.