Пес Патрон став першим собакою з титулом від UNICEF "Пес доброї волі"

Вперше в історії організації підписали меморандум про співпрацю з відомим собакою-сапером. Так вирішили привернути увагу до життя українських дітей в умовах війни.

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Відомий пес на прізвисько Патрон отримав почесний статус "Пес доброї волі" від організації UNICEF. Про це повідомляється на сторінці собачки в Instagram.

Вперше в історії організації UNICEF було підписано меморандум про співпрацю з псом Патроном. Вказується, що вона має важливе значення для дітей в Україні. На церемонію підписання запросили учасників уроку з мінної безпеки, який разом з Патроном проводили ще влітку. Для ЮНІСЕФ дуже приємно вітати Патрона у новому статусі "Пса доброї волі".

[ + – ] Вперше в історії UNICEF підписали меморандум про співпрацю з відомим собакою-сапером Фото: Getty Images

20 листопада — це всесвітній день дитини, тому в організації також звернули увагу на те, яке дитинство в українських дітей. Вони живуть з сигналами сирени та під час жорстокої війни.

"Таке дитинство не може існувати у 21 столітті. Але я справді вдячний усім, хто допомагає нам з @dsns_ukraine (акаунт ДСНС в Інстаграмі) інформувати дітей цікавим способом: мультики, загадки, цікаві завдання", — написали в публікації.

Також вкотре пес Патрон нагадав, що не можна підходити до незнайомих речей або осколків ракет. У таких випадках потрібно дзвонити у 101 для виклику спеціалістів.

Нагадаємо, на початку вересня пес Патрон та Володимир Зеленський приїжджали до дітей до школи в Ірпінь. Найзнаменитіший "сапер" побував у школі, яку відновили до 1 вересня.

Раніше пес Патрон отримав офіційну посаду у зоозахисній організації UAnimals. Його призначили директором департаменту з комунікацій.