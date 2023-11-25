МВД передало музею 1022 дела периода Голодомора 1932-33 годов (фото)

Специалисты должны изучить документы, фиксирующие пик смертности среди украинцев весной и в июне 1933 года.

Министерство внутренних дел Украины передало Национальному музею Голодомора-геноцида 1022 архивных уголовных дела времен искусственного голода, созданного коммунистическим режимом Сталина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Большинство документов касаются каннибализма в марте-июне 1933 года. В тот период зафиксирована самая высокая смертность среди украинцев.

"… демонстрирует спланированное доведение украинцев до состояния отчаяния и перехода за грань человеческой морали", — отмечают в МВД.

Архивные документы в музей в Киеве передала Государственный секретарь министерства Инна Ящук.

Инна Ящук передала в музей более тысячи дел, касающихся Голодомора 1932-33 гг. Фото: МВС

"Сегодня мы обнародуем архивные дела фонда 32 "Уголовные дела судебных и внесудебных органов" из Отраслевого государственного архива МВД Украины. Мы ставим целью показать обществу и ввести в широкий научный оборот документы архивов, как главный источник в исследовании Голодомора, а также как доказательство совершения преступления геноцида коммунистическим режимом", — отмечают в украинском МВД.

Сообщается, что архивные документы помогут историкам глубже изучить влияние коммунистического режима на трагедию украинского народа в начале ХХ века.

"Можем утверждать, что голод влиял на психику человека и его сознание. Поэтому ученые еще должны изучить эти архивные дела с точки зрения медицины, психологии, социологии, экономической географии и других наук", — подчеркнула Инна Ящук.

Инна Ящук передала в музей более тысячи дел, касающихся Голодомора 1932-33 гг. Фото: МВС

Большинство указанных людей в списках "обвиняемых" имели украинское гражданство и национальность.

Фото: МВС УКРАЇНИ Фото: МВС УКРАЇНИ Фото: МВС УКРАЇНИ

В МВД отметили, что сейчас россияне снова пытаются наследовать практики коммунистического режима прошлого века, сжигая урожаи на наших полях, блокируя поставки зерна морем, минируя землю.

Отметим, что только в 2006 году Украина признала Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа. А с началом полномасштабного вторжения РФ трагедию официально признают и наши партнеры, недавно это сделал парламент Уэльса.

Напомним, россияне атаковали Киев десятками БПЛА в годовщину почтения памяти умерших в Голодоморы.

Также Фокус писал о скандале с финансированием Музея Голодомора-геноцида в столице.