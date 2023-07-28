Полмиллиарда на строительство музея Голодомора: Зеленский наложил вето на принятый Радой закон

Национальный музей строят еще с 2008 года, и выделение дополнительных более 570 миллионов гривен вызвало возмущение у части украинцев. Нардепы объяснили, что деньги были предоставлены партнерами и могут быть использованы только для гражданских нужд.

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Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой закон, согласно которому должны были выделить дополнительные примерно 574 миллиона на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом известно с данных на сайте парламента.

В карточке законопроекта указано, что 14 июля закон направили на подпись президенту, и 27 июля он был возвращен "с предложениями" Зеленского. В тот же день закон передали на рассмотрение руководству.

В то же время в сопроводительных документах к законопроекту отсутствуют предложения президента.

Полмиллиарда на музей Голодомора: что уже известно

13 июля нардеп Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде поддержали предоставление из бюджета 573,9 миллиона гривен на достройку Национального музея Голодомора-геноцида.

Как писал Фокус, музей начали строить еще в 2008 году, и в 2010 году открыли его часть — мемориал. Другая часть, работа над которой до сих пор не завершена, должна быть музеем.

Выделение полмиллиарда на достройку музея вызвало дискуссии в соцсетях, ведь часть украинцев считает поднятие этого вопроса во время войны неуместным. Военнослужащий ВСУ Олег Симороз возмутился, что защитники недостаточно обеспечены вооружением, чтобы выделять "бешеные деньги" на музей.

Депутат Евгения Кравчук в комментарии Фокусу отметила, что выделить эти средства на нужды ВСУ невозможно, потому что деньги были предоставлены донорами.

"Международную финпомощь — от МВФ или взносы в бюджет от других стран нельзя использовать на армию или оружие", — объяснила она.

Председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев рассказал, что деньги на строительство музея Украина получила от международных фондов, и они предназначены только для гражданских нужд.