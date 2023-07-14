Достройка Музея Голодомора почти за 600 млн гривен: деньги точно нельзя выделить на ВСУ, – нардеп

Выделение более полумиллиарда гривен на достройку Национального музея Голодомора-геноцида вызвало противоречивые мнения. Часть украинцев считает эти траты неуместными во время большой войны, когда волонтеры снабжают армию. А политики хотят, чтобы весь мир узнал о преступлениях режима СССР.

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Украинские парламентарии 13 июля решили предоставить почти 600 млн гривен из бюджета на достройку Национального музея Голодомора-геноцида. Глава Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа называет решение сбалансированным. Расходы госбюджета на 2023-й год не увеличатся, обещает политик.

Законопроект позволит выделить дополнительные 573,9 млн гривен на завершение строительства и ввод в эксплуатацию второй очереди музея Голодомора-геноцида. На его платформе пройдут основные мероприятия к 90-й годовщине Голодомора, отметила Пидласа.

"Это позволит в короткий срок завершить весь комплекс работ. Решение будет способствовать восстановлению исторической справедливости для украинцев, утверждению в нашем обществе и среди всего международного сообщества нетерпимости к любым проявлениям агрессии и насилия", — заметила она.

Музей Голодомора-геноцида строят с 2008 года

Память о Голодоморе в Украине активно восстанавливали в 2005 году при президенте Викторе Ющенко. Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить в 2008 году на склонах Днепра возле Киево-Печерской лавры и станции метро "Арсенальная".

В 2010 году открыли мемориал, а вторая часть должна стать музеем. Строительство комплекса остановили из-за начала полномасштабного вторжения России. Нардеп от "Слуги Народа" Евгения Кравчук в разговоре с Фокусом напомнила, что из бюджета Украины потратили около 1 миллиарда гривен на строительство мемориала.

"Если снова не дофинансировать — это значит законсервировать все выделенные средства и само строительство. Эту сумму [573,9 миллиона гривен] точно нельзя выделить на армию, потому что ее перераспределили из другой статьи бюджета, которая профинансирована донорами. Международную финпомощь — от МВФ или взносы в бюджет от других стран нельзя использовать на армию или оружие", — пояснила Кравчук.

Нардеп добавила, что украинская армия финансируется полностью за счет налогоплательщиков.

"Мы показываем, что Украина даже в условиях полномасштабной войны помнит о погибших во время Голодомора. Россия нас не остановит, мы расскажем всему миру, что натворил режим СССР. Шаг со стороны Украины [дофинансировать комплекс] — правильный, уместный и сильный", — указала она.

За продолжение строительства проекта выступает и экс-глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович. Появление музея Голодомора в Украине станет инструментом донесения правды о преступлениях России, заявил он Фокусу.

"Максимум ресурсов должно идти сейчас на две вещи: Вооруженные силы и культуру. Сопротивление России опирается на культурный уровень. Если говорить об экономии ради трат на ВСУ, я поддерживаю. Я был соавтором законопроекта, который перераспределяет финансирование "Единого марафона". Там 2 млрд гривен, их можно потратить эффективнее — поддержать армию", — сказал Вятрович.

Память жертв Голодомора: волонтеры снабжают армию, а политики строят музеи

Выделение более полумиллиарда гривен на достройку Национального музея Голодомора-геноцида вызвало противоречивые мнения в соцсетях. Часть украинцев сочли неуместным поднятие этого вопроса в военное время.

Вкладывать деньги лучше в оборону, а музеи можно достроить и после победы. Многие отправляют деньги на покупку вещей и техники для боевых подразделений, волонтеры доставляют их на передовую, поэтому трата столь больших средств вызывает вопросы.

Стрелок ВСУ Олег Симороз обратил внимание на проблему и подчеркнул, что чествование памяти жертв Голодомора — важный и правильный шаг, как и строительство музея. По его мнению, если солдаты не устоят на фронте, то уже негде будет строить музеи.

"Но я извиняюсь. У нас уже АТО? Не на что полмиллиарда выделить в воюющей стране? Может ВСУ полностью снабжены дронами, автомобилями, средствами связи и антидроновыми ружьями? Полторы тысячи километров активного фронта, тяжелые бои, а они сумасшедшие деньги на музеи выбрасывают. Эти средства могли бы спасти не одну жизнь… Не задавайтесь вопросом почему в Европе ухудшаются настроения по поводу финансовой помощи Украине. Из-за вас чер***й, которые строят музея во время войны с Россией", — заметил военный.

Напомним, что 26 ноября прошлого года в Украине чтили 90-летнюю годовщину Голодомора 1932-1933 годов. Трагедия унесла жизни около 4,5 млн украинцев.

Правительство Хорватии 15 июня решило признать Голодомор геноцидом украинского народа.