Рада выделит почти 600 млн гривен на достройку Музея Голодомора, — нардеп (фото)

312 парламентариев поддержали решение о предоставлении средств на завершение строительства учреждения, которое будет способствовать поддержке сохранения памяти миллионов жертв трагедии на должном уровне, сообщил депутат Железняк.

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Верховная Рада рассмотрела вопрос о предоставлении средств из бюджета для достройки Национального музея Голодомора-геноцида. Об этом 13 июля сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что речь идет о сумме 574 млн гривен. В целом инициативу поддержали 312 парламентариев.

Законопроект № 9437 рекомендовал принять Комитет по вопросам бюджета порекомендовал Верховной Раде. Соответствующая инициатива предусматривает достройку музея Голодомора. На это предоставят 573,9 миллиона гривен.

Роксолана Пидласа, руководитель Комитета, отметила, что инициатива является сбалансированной и не предусматривает увеличения расходов государственного бюджета на текущий год. По ее мнению, принятие этого решения позволит в короткий срок завершить весь комплекс строительных работ по учреждению. Это будет способствовать поддержке чествования памяти миллионов жертв трагедии на должном уровне. Так решение будет способствовать восстановлению исторической справедливости для украинцев, утверждению в нашем обществе и среди всего международного сообщества нетерпимости к любым проявлениям агрессии и насилия.

Национальный музей Голодомора-геноцида: история строительства

Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить в 2008 году на склонах Днепра возле Киево-Печерской лавры. В 2010 году открыли первую часть — мемориал. Вторая часть станет собственно самим музеем.

Учреждение планировали достроить к 90-й годовщине трагедии со дня трагедии, но в связи с боевыми действиями остановили. Проект остановили из-за полномасштабного наступления российских войск. План предусматривает, что заведение сможет одновременно принимать 1,5 тысячи посетителей.

Строительство Музея Голодомора Фото: Твоє місто

Инициатива предусматривает создание пешеходного мостика, который будет соединять музей с паркингом на Днепровском склоне. На территории помещения будут расположены залы с постоянными экспозициями и сменной экспозицией, большие фондовые хранилища, три конференц-зала, научно-методический центр, медпункт, библиотеки, образовательные классы, экскурсионное бюро, кафе и гардеробная.

Экспозиция построена таким образом, что дает возможность гостям музея почувствовать атмосферу 30-х годов. В Зале расположены моноблоки, которые наполнены архивными документами, фотографиями. Документы свидетельствуют о событиях того страшного периода.

Строительство второй очереди начато в 2017 году. Как планировалось, оно будет закончено в 2023 году.

Напомним, 15 июня правительство Хорватии признало Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. В МИД балканского государства заявили, что Голодомор — это насильственный голод, который намеренно организовал коммунистический сталинский режим и является преступлением против украинцев.