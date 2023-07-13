Рада надасть майже 600 млн гривень на добудову Музею Голодомору, – нардеп (фото)

312 парламентарів підтримали рішення стосовно надання коштів на завершення будівництва установи, яка сприятиме підтримці вшанування пам'яті мільйонів жертв трагедії на належному рівні, повідомив депутат Железняк.

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Верховна Рада розглянула питання щодо надання коштів з бюджету для добудови Національного музею Голодомору-геноциду. Про це 13 липня повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що йдеться про суму 574 млн гривень. В цілому ініціативу підтримали 312 парламентарів.

Законопроєкт № 9437 рекомендував ухвалити Комітет із питань бюджету порекомендував Верховній Раді. Відповідна ініціатива передбачає добудову музею Голодомору. На це нададуть 573,9 мільйона гривень.

Роксолана Підласа, керівниця Комітету, зазначила, що ініціатива є збалансованою та не передбачає збільшення видатків державного бюджету на поточний рік. На її думку, ухвалення цього рішення дозволить у короткий термін завершити весь комплекс будівельних робіт щодо установи. Це сприятиме підтримці вшанування пам'яті мільйонів жертв трагедії на належному рівні. Так рішення сприятиме відновленню історичної справедливості для українців, утвердженню у нашому суспільстві та серед всієї міжнародної спільноти нетерпимості до будь-яких проявів агресії та насильства.

Національний музей Голодомору-геноциду: історія будівництва

Національний музей Голодомору-геноциду розпочали будувати у 2008 році на схилах Дніпра біля Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал. Друга частина стане власне самим музеєм.

Установу планували добудувати до 90-ї річниці трагедії з дня трагедії, але у зв'язку з бойовими діями зупинили. Проєкт зупинили через повномасштабний наступ російських військ. План передбачає, що заклад зможе одночасно приймати 1,5 тисячі відвідувачів.

Будівництво Музею Голодомору Фото: Твоє місто

Ініціатива передбачає створення пішохідного містка, який з'єднуватиме музей із паркінгом на Дніпровському схилі. На території приміщення будуть розташовані зали з постійними експозиціями та змінною експозицією, великі фондові сховища, три конференц-зали, науково-методичний центр, медпункт, бібліотеки, освітні класи, екскурсійне бюро, кафе та гардеробна.

Експозиція побудована таким чином, що дає можливість гостям музею відчути атмосферу 30-х років. В Залі розташовані моноблоки, які наповнені архівними документами, фотографіями. Документи свідчать про події того страшного періоду.

Будівництво другої черги розпочато у 2017 році. Як планувалося, воно буде закінчено у 2023 році.

Нагадаємо, 15 червня уряд Хорватії визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. У МЗС балканської держави заявили, що Голодомор — це насильницький голод, який навмисно організував комуністичний сталінський режим і є злочином проти українців.