Ураган в Одессе: из-за непогоды и снегопадов город частично остался без отопления (видео)

У бытовых потребителей в регионе наблюдаются перебои с водоснабжением и светом. В населенном пункте Вилково скорость ветра составила 35 м/с, что, по шкале Бофорта, соответствует показателям урагана.

Вследствие непогоды, которая свирепствует на юге Украины, начались перепады напряжения в электросети Одессы. Коммунальщикам пришлось отключить несколько котельных, чтобы не сломалось оборудование. О последствиях воздействия стихии рассказала пресс-служба КП "Теплоснабжение города Одесса" на странице Facebook учреждения. Кроме того, о деталях ситуации говорится в сообщениях "Укрэнерго" и одесских чиновников.

Одесская область страдает от урагана, во время которого зафиксированы порывы ветра до 50 км/ч (до 13 м/с). Из-за непогоды жители региона страдают от отсутствия света и тепла. В Вилково, расположенном на юго-западе области, отметили скорость ветра около 35 м/с, что, по шкале Бофорта, соответствует показателям урагана.

Ураган в Одессе 26 ноября — последствия непогоды

В КП "Теплоснабжение города Одесса" сообщили, что отключили несколько крупных районных котельных. Указали, что сделали это "вынужденно", поскольку кое-где есть перепады напряжения или полностью отключилось электроснабжение. Из-за проблем в сети может повредиться оборудование, поэтому решили "приостановить работу крупных котельных". Также отмечают, что как только восстановится стабильное электроснабжение, то подадут тепло.

Между тем на странице Facebook опубликовали фотографию сломанной металлической опоры — событие произошло в Одесской области. Есть повреждения в распределительных сетях. Из-за непогоды обесточены некоторые районы Одесской и Николаевской областей. Указывается, что произошли "значительные повреждения", поэтому возросла нагрузка на оборудование. Граждан предупреждают, что возможны "дополнительные повреждения сетей уже по техническим причинам". Энергетики просят: "потреблять электроэнергию экономно".

На портале "Инфоксводоканал" сообщили, что в Одессе также есть перебои с водоснабжением. Причина — скачки напряжения, из-за чего с перебоями работают насосы. В частности, насосное оборудование "выключается каждые 10 минут и не может работать стабильно". Часть оборудования смогли подключить к резервным источникам питания — к генераторам. Однако часть — нет. "Ожидаем в ближайшее время улучшения электроснабжения и стабилизации давления воды" — сообщили поставщики воды в Одессе.

Одесская область — ситуация на дорогах и с освещением

Между тем в соцсетях публикуют фотографии и видео, на которых видно удары стихии по Одесской области. Показывают дороги, засыпанные снегом, людей, которых сносит ветром. В МВД предупреждают, что ограничивают движение по трассе Одесса-Киев. Также из-за непогоды закрыта трасса Одесса-Рени.

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер написал в Telegram-канале о текущей ситуации, которая сложилась по состоянию на 20 часов 26 ноября. Чиновник указал, что без света оказались 234 населенных пункта, еще в 138 удалось восстановить электроснабжение. Также сообщил, что в регионе развернули работу 309 "Пунктов несокрушимости".

Отметим, в Одесской области начало метелить днем 26 ноября. В результате порывов ветра и снега на дорогах произошло почти сотня ДТП.

Тем временем в Крыму рассказывают о последствиях шторма, который вызвал волны высотой до восьми метров. Местные жители сообщают о перебоях со светом, газом, водой, а представители оккупационных властей заявили, что объявляют понедельник выходным днем.