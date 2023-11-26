Снегопады, метели и ледяные дожди: Украину в ближайшее время накроет непогода (фото)

Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине начнет работать круглосуточный Штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах. Штормовой ветер, по прогнозам, продержится до вторника.

В Украину идет настоящая зима и сложные погодные условия уже накрыли несколько регионов страны, среди которых Одесская область. Синоптик Наталка Диденко в Facebook рассказала, чего ожидать в ближайшее время.

По ее словам, Украина уже находится под влиянием активного южного циклона. Из-за снегопада и сильного ветра передвижение на дорогах усложнилось.

"В зависимости от температуры воздуха где-то идет снег, где-то мокрый снег, а где-то лепит дождь. Снег при высокой температуре воздуха может быстро переходить в ледяной дождь, вероятно обледенение. Чрезвычайно усложняет ситуацию сильный штормовой ветер", — заявила Наталья Диденко.

Отдельно было отмечено, что плохая погода будет преобладать как в воскресенье, так и в понедельник. Затронет она большинство регионов страны, лишь в западной части неожиданностей кроме ветра не будет.

Вечером 26 ноября и утром 27 ноября пройдет сильный снег и ожидается штормовой ветер от 15 до 27 метров в секунду. Выбираться куда-то в дорогу не рекомендуется, пока погодные условия не стабилизируются.

Ветер прекратится ближе ко вторнику, однако в среду ожидается новый южный циклон, который приведет к снегопадам в Киеве, заявила синоптик.

Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине в ближайшие дни Фото: facebook / Наталья Диденко Синоптик рассказала, какая погода будет в Украине в ближайшие дни Фото: facebook / Наталья Диденко

Непогода в Украине: ликвидация последствий

В государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры заявили, что из-за ухудшения погоды в ближайшее время начинает круглосуточную работу Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

Это необходимо для того, чтобы своевременно реагировать на сложные ситуации и не допустить проблем на автодорогах.

"Из-за активного циклона в Украине, кроме западных и восточных областей, сегодня-завтра ожидаются сложные погодные условия II (оранжевого) уровня опасности: в Киевской, Черниговской, Черкасской, Одесской областях сильные снегопады, в Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях сильные мокрый снег и дождь, местами гололед; снега — до 20-30 см, местами 40-50 см", — говорится в сообщении.

Также ожидаются метели, снежные заносы и гололедица.

В Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях пройдут сильные дожди.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что Одесскую область накрыла непогода. Высота сугробов может достигать 70 сантиметров. В результате аварий пострадали 2 человека, а чаще всего ДТП на трассах в регионе происходили с участием грузовиков или пассажирских автобусов.