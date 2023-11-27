Блокада границы: вице-спикер Сейма Польши обвинил Садового во лжи, подробности (видео)

Мэр Львова обращался к митингующим на польском языке и предупреждал, что цена блокады слишком высока. Кшиштоф Босак назвал действия Киева в отношении протестующих на границе пропагандой, обвинив украинских водителей в незаконных действиях.

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к Польше с просьбой прекратить блокаду украинской границы, которая длится с начала ноября, но получил критику со стороны вице-спикера Сейма Кшиштофа Босака. В Facebook украинский политик опубликовал сообщение к полякам на их языке.

Он призвал протестующих "вернуться к реальности". Садовый отметил, что вклад в победу Украины "сводится на нет группой маргиналов", которые блокируют гуманитарные поставки стране. Мэр Львова обратил внимание на то, что Украина защищает независимость и безопасность Европы от российской агрессии.

"Цена слишком высокая", — отметил Садовый.

Фото: Андрей Садовый/Facebook

На просьбу мэра Львова отреагировал вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак. В эфире Polsat News он отметил, что в протесте участвуют сотни людей, которые не являются сторонниками одной политической силы. По его словам, они голосовали, пожалуй, за все партии, которые есть в Сейме".

"Мэр Львова врет, и совершенно очевидным способом", — заявил Босак.

Польский политик отметил, что акция протеста заключается в том, чтобы без блокировки пропускали гуманитарный и военный транспорт, машины со скоропортящимися продуктами, а также фуры и автобусы с людьми.

По его словам, украинцы создали такие правила, что польские водители и польские машины не могут заработать деньги. Украинских перевозчиков, как заявил Босак, неоднократно ловили на мошенничестве, например, они говорили, что везут гуманитарные грузы, грузовик был вскрыт, а в Украину едут новенькие машины с французскими номерами. Протест поляков он назвал реакцией "на злонамеренные и деструктивные действия украинского государства".

Блокада границы польскими забастовщиками

Блокирование польскими перевозчиками границы продолжается с 6 ноября. Польские забастовщики, как отметили в Государственной пограничной службе Украины, планируют круглосуточное блокирование движения тяжеловозов на направлении пунктов пропуска "Медика-Шегини". С 27 ноября акция может происходить круглосуточно.

Напомним, 23 ноября посол Украины в Польше Василий Зварич подтвердил смерть украинского водителя на польской границе. Он призвал разблокировать движение фур.