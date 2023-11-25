Блокада польской границы: около 20 украинских водителей хотят эвакуироваться (видео)

Польские перевозчики продолжают блокаду фур на границе. Около 20 украинских водителей выразили желание эвакуироваться. Замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры обещает решить вопрос, чтобы водители могли пересечь границу в оба направления.

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Около 20 украинских водителей, застрявших на польской границе из-за забастовки перевозчиков, хотят эвакуироваться. Об этом заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает "РБК-Украина".

"Мы вчера объявили о возможности того, чтобы забрать некоторых водителей в Украину. На сегодня есть около 20 водителей, которые согласились и написали, что хотят поехать в Украину на определенный период времени", — сказал замминистра.

Сами водители просят решить вопрос так, чтобы можно они могли съездить в Украину, оставив автомобиль зарегистрированными в очереди, а затем вернуться назад.

"Если можно было бы водителей вносить в реестр, которые зарегистрированы в очереди, чтобы они могли выехать в Украину и вернуться назад", — говорят водители.

По словам Деркача, водителям, которые хотят эвакуироваться, помогут пересечь границу в оба направления.

"Когда мы говорим о возвращении водителей, мы говорим и о юридической составляющей. Мы вас забираем, привозим, это однозначно в юридической плоскости того, что вы должны пересечь границу в Украину и обратно к грузовику. Этот вопрос мы однозначно юридически должны решать", — отметил Деркач.

В настоящее время вопрос о юридической составляющей уже обсуждался с Госпогранслужбой. Для эвакуации водителям необходимо заполнить форму по ссылке.

Что известно о забастовке на польской границе

Напомним, польские перевозчики начали забастовку 6 ноября. Они заблокировали четыре КПП, из-за чего на границе образовалась многокилометровая очередь из грузовиков. 16 ноября к акции присоединились словацкие перевозчики. Они заявили, что введенные после начала полномасштабного вторжения послабления для Украины вызвали нечестную конкуренцию на рынке.

20 ноября по информации СМИ, к забастовке планировали присоединиться польские фермеры. Речь шла об акции протеста на пункте пропуска "Медика", в которой хотели принять участие 100 человек.

Союз автомобильных перевозчиков Словакии обратился к своим коллегам из Венгрии с предложением совместного блокирования границы.

23 ноября польские забастовщики перекрыли движение грузовиков на пункте пропуска "Медика — Шегини". По предварительной информации, акция продлится до 26 ноября.

С начала забастовки на границе Украины и Польши умерли двое перевозчиков.

Фокус писал, что в ответ на протесты польских коллег украинские перевозчики устроили предупредительную акцию.

Также Фокус сообщал, что к блокировке границ могут быть причастны спецслужбы РФ.