Совет обороны разрешил: в Киеве установят главную новогоднюю елку Украины

По словам мэра Киева Виталия Кличко, елку начнут устанавливать раньше — до 6 декабря, а простоит она до 10 января. Развлекательные мероприятия на этой территории не планируются.

В этом году главная новогодняя елка Украины будет размещена на Софийской площади в Киеве до 6 декабря при финансировании от меценатов. Масштабные события, ярмарки и развлекательные мероприятия на этой территории не планируются. Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

На этот раз новогоднюю ель уберут раньше — она простоит до 10 января.

"Главную елку страны в этом году, по традиции, установим на Софийской площади. Такое решение принял сегодня Совет обороны столицы. Город денег не будет тратить. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. Но с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева заявил, что компания "ГЛОБАЛ-ДЕКОР" несет полную ответственность за установку и обслуживание главной новогодней елки, а также обеспечивает все ресурсы и финансирование, связанные с этим. Вместе с тем, не планируется проведение масштабных мероприятий, ярмарок и развлечений на Софийской площади.

Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета столицы.

"Поскольку в этом году отмечаем Рождество по новоюлианскому календарю, елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря. И уберут, соответственно, тоже раньше – до 10 января", – резюмировал Кличко.

Пост Виталия Кличко про елку

Кроме того, руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко также прокомментировал установку праздничной елки.

"В Рождество и Новый Год в Киеве не будет никаких массовых мероприятий — ни ярмарки, ни празднований. Такое решение в целях соблюдения норм безопасности приняли на Совете Обороны Киева. Но новогодняя елка будет!" — написал он.

Также Попко отметил, что все монтажные работы начнутся 3 декабря, а открытие елки запланировано 6 декабря. Она будет стоять до 10 января 2024 года.

"Она будет установлена на средства меценатов — без расходов бюджетных средств на обустройство новогодней красавицы и на электроэнергию", — добавил глава КГВА.

Пост Сергея Попко про елку

Напомним, что в Харькове второй год подряд для безопасности мирных жителей главная елка города установлена в метрополитене.

В ноябре 2022 года в Киевской области запретили использовать новогоднюю иллюминацию, в частности гирлянды и световые декорации. Тогда запрет касался коммерческих, государственных и муниципальных объектов. По информации ОВА, соответствующее решение было связано с жестким режимом экономии электроэнергии.