Повлияет не только окончание войны: Столтенберг рассказал, когда Украина вступит в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Украина станет членом Альянса, когда проведет необходимые реформы.

Украина станет членом НАТО после окончания войны с Россией и если проведет все необходимые реформы. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет The Guardian.

"Союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО. На встрече [Украина-НАТО] мы согласуем рекомендации для украинцев по реформам, поскольку мы продолжаем поддерживать Киев на этом пути к членству в НАТО", — сказал он.

По его словам, все союзники убеждены, что членство Украины в НАТО в разгар войны невозможно, даже несмотря на то, что продолжаются пути сближения Украины и НАТО.

Также Йенс Столтенберг добавил, что в этом месяце Нидерланды и Германия пообещали выделить Украине 10 миллиардов евро, а Румыния предоставила центр подготовки украинских пилотов для работы на американских истребителях F16.

Напомним, что РФ пыталась заставить Украину отказаться от НАТО . Российская делегация пыталась заставить Украину стать нейтральным государством, несмотря на то, что путь Украины в НАТО записан в Конституции Украины.

23 ноября заместитель министра обороны Юрий Джигир сказал, что Украина приближается к стандартам НАТО и вводит реальные инструменты, которые давно и успешно работают во всех государствах НАТО.