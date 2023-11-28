На Закарпатье во время выборов цыганского "барона" лопатой убили мужчину (фото, видео)

После конфликта правоохранители задержали 34-летнего мужчину, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти человека. Пострадавшего ударили металлическим предметом по голове.

В Подвиноградове Береговского района на одной из улиц произошла драка, а затем и убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Правоохранители установили, что причастен к преступлению 34-летний местный житель. Он мог нанести телесные повреждения 40-летнему гражданину, который впоследствии скончался. Мужчина получил повреждения в результате ударов металлическим предметом по голове.

Возбуждено уголовное производство. Сейчас продолжаются следственные действия. Детали расследования намерены сообщить позже.

Журналист Виталий Глагола, опубликовав в Telegram-канале сообщил, что событие произошло во время выборов цыганского "барона" в Подвиноградове. Впоследствии произошла масштабная драка, которая закончилась трагедией. Он показал видео с места событий.

На нем можно увидеть толпу на улице, в которой женщины громко кричат, а мужчины подсвистывают. При этом все смотрят в ту сторону, где завязалась драка и над скоплением присутствующих в воздух "взлетали" палки.

Напомним, 22 ноября в Киеве правоохранители задержали руководителя крупного наркосиндиката, которого объявили в розыск еще в ноябре 2021 года. По информации следствия, вместе с сообщниками лидер наркокартеля организовал производство и продажу конопли в промышленных масштабах. Его сообщников задержали еще в 2021 году, а сам злоумышленник скрывался от правоохранителей два года.