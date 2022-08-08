Беженцы-ромы из Украины жалуются на дискриминацию в Чехии, – CNN

Люди, сбежавшие от военной агрессии РФ, говорят, что их размещают в иммиграционном центре под стражей и не дают возможности остаться в стране из-за якобы наличия второго гражданства в Венгрии.

Беженцы-ромы, убежавшие от военной агрессии РФ в Чехию, жалуются на дискриминационные условия в европейской стране. Об этом пишет издание CNN.

В качестве примера журналисты приводят историю Луизы Балох, выехавшей еще в марте вместе с пятью детьми из Днепра. Однако в Чехии семью разместили в иммиграционном центре под стражей. Женщина рассказала, что там было грязно, а находившиеся рядом люди агрессивно отнеслись к ней и к детям. Сам центр Луиза Балох сравнивает с тюрьмой.

Руководитель программы по защите прав ромов "Ромодром" Патрик Приесол рассказал изданию, что это обычная практика.

"Это очень огорчает, и я не боюсь сказать, что это равносильно институциональному расизму и сегрегации", – подчеркнул он.

По его словам, это делается специально, чтобы удержать людей от приезда в Чехию.

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Как уточняется, украинским ромам в Чехии не дают возможности остаться на общих с украинцами условиях, объясняя это якобы наличием у них второго гражданства в Венгрии. Еще в мае министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что ромы с украинских и венгерским гражданством специально приезжают в страну, чтобы воспользоваться местной системой льгот.

В результате людей подвергают длительной проверке, в результате которой определяют, имеют ли они право на защиту. Волонтер Вероника Дворска рассказала, что такая проверка может занять до десяти дней.

Еще в конце июня СМИ писали о том, что украинские ромы протестовали против дискриминационных условий в Чехии. В частности, они организовали акцию протеста в Брно у входа в здание городской администрации. Люди жаловались на то, что им неделями пришлось жить на Главном вокзале Праги из-за отсутствия жилья.

Журналисты CNN также побывали в приютах для беженцев в Румынии и Молдове и подчеркивают, что там отношение к ромам похожее.

Напомним, Германия изменила правила для украинских беженцев с 1 сентября. С этого момента начнется отсчет дней безвизового пребывания в Германии. До окончания 90-дневного срока гражданам Украины необходимо подать заявку на регистрацию по 24 параграфу AufenthG.

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