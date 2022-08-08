Біженці-роми з України скаржаться на дискримінацію у Чехії, – CNN

Люди, які втекли від військової агресії РФ, кажуть, що їх розміщують в імміграційному центрі під вартою і не дають змоги залишитись у країні через нібито наявність другого громадянства в Угорщині.

Біженці-роми, які втекли від військової агресії РФ до Чехії, скаржаться на дискримінаційні умови в європейській країні. Про це пише видання CNN.

Як приклад, журналісти наводять історію Луїзи Балох, яка виїхала ще в березні разом із п'ятьма дітьми з Дніпра. Однак у Чехії сім'ю розмістили в імміграційному центрі під вартою. Жінка розповіла, що там було брудно, а люди, що були поруч, агресивно поставилися до неї і до дітей. Сам центр Луїза Балох порівнює із в'язницею.

Керівник програми захисту прав ромів "Ромодром" Патрік Прієсол розповів виданню, що це звичайна практика.

"Це дуже засмучує, і я не боюся сказати, що це рівносильно інституційному расизму та сегрегації", — наголосив він.

За його словами, це робиться спеціально, щоб утримати людей від приїзду до Чехії.

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Як уточнюється, українським ромам у Чехії не дають можливості залишитися на спільних з українцями умовах, пояснюючи це нібито наявністю у них другого громадянства в Угорщині. Ще у травні міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що роми з українським та угорським громадянством спеціально приїжджають до країни, щоб скористатися місцевою системою пільг.

В результаті людей піддають тривалій перевірці, в результаті якої визначають, чи мають право на захист. Волонтерка Вероніка Дворська розповіла, що така перевірка може тривати до десяти днів.

Ще наприкінці червня ЗМІ писали про те, що українські роми протестували проти дискримінаційних умов у Чехії. Зокрема, вони організували акцію протесту у Брно біля входу до будівлі міської адміністрації. Люди скаржилися, що їм тижнями довелося жити на Головному вокзалі Праги через відсутність житла.

Журналісти CNN також побували у притулках для біженців у Румунії та Молдові та наголошують, що там ставлення до ромів схоже.

Нагадаємо, Німеччина змінила правила для українських біженців з 1 вересня. З цього моменту розпочнеться відлік днів безвізового перебування у Німеччині. До закінчення 90-денного терміну громадянам України необхідно подати заявку на реєстрацію за 24 параграфом AufenthG.

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