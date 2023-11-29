Apple Music опубликовала самые популярные песни в Украине: россияне не вошли в топ-10 (фото)
Из 50 главных песен года шесть принадлежат исполнителям из РФ. В актуальном топе по Киеву 25 треков, но певцов из страны-агрессора — столько же.
В Apple Music опубликовали подборку 100 главных песен 2023 года в Украине. Об этом известно из их приложения.
В топ-10 вошли:
- "Flowers" Майли Сайрус;
- "Буревіями" SHUMEI и Златы Огневич;
- "Погляд" YAKTAK (feat. SOBOL');
- "Щоб не було" DOROFEEVA;
- "Провела екскурсію" Parfeniuk;
- "Силуети" SadSvit и СТРУКТУРА ЩАСТЯ;
- "Додому" Wellboy;
- "Unholy" Сэма Смита и Ким Петрас;
- "Чути гімн" SKOFKA;
- "Відриваючись" Parfeniuk.
То есть из 10 первых мест восемь заняли украинские исполнители, еще две песни — иностранных артистов.
Несмотря на то, что в топ-10 нет российских певцов, в целом в подборке они есть. В частности, 22 место заняли российские рэперы Кравц и Гио Пика, а 28 место — INSTASAMKA.
Также стоит отметить, что на 17 месте — исполнитель XOLIDAYBOY. Этот псевдоним использует Иван Минаев — уроженец Севастополя, который сейчас живет в РФ и поет на русском.
Однако количество украинских исполнителей преобладает. В первой половине топа более 30 песен исполняют певцы из Украины, и только шесть — из страны-агрессора. В то же время стоит заметить, что часть песен отечественных артистов — русскоязычные.
Также в Apple Music доступна подборка 25 самых популярных песен в Киеве.
Там в топ-10 вошли российский дуэт АИГЕЛ, вражеская группа "Три дня дождя" и музыкальный коллектив из Благовещенска "Моя Мишель".
Всего из 25 мест украинцы заняли 15, россияне — 5. Еще одно место заняла певица из Украины, которая ведет свою деятельность в РФ, Анна Асти.
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