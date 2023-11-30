Судей Киевского апелляционного суда разоблачили на взятке в $35 тысяч, — САП (фото)

Между всеми членами коллегии судей, по информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры, было распределено 25 тысяч долларов, а "судья-посредник" получил 10 тысяч долларов.

Группу судей Киевского апелляционного суда правоохранители разоблачили на взятке в 35 тысяч долларов. Подробности сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Telegram.

"Судья-посредник", как говорится в сообщении, 28 ноября получил средства от представителя частной компании. Просьба касалась удовлетворения жалобы на постановление местной судебной инстанции о наложении ареста на воздушные суда.

Судья оставил 10 тысяч долларов себе. Между всеми членами коллегии судей 29 ноября было распределено 25 тысяч долларов. Именно они осуществляли апелляционное рассмотрение.

Правоохранители провели обыски по месту нахождения и проживания судей. Детективы изъяли средства, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщении судьям о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Задержание на взятке судей Киевского апелляционного суда

Несколько судей Киевского апелляционного суда, как информировали издания ZN со ссылкой на собственные источники в САП, были задержаны 29 ноября. Причина задержания — получение неправомерной выгоды по делу Вячеслава Богуслаева, бывшего руководителя "Мотор-Сичи", за решение об отмене ареста имущества.

Напомним, в Полтавской области задержали депутата, который требовал почти 67 тысяч долларов. Следователи установили, что у местного предпринимателя мужчина требовал деньги за пролонгацию сроков аренды участка и предоставление в аренду новых земель.