Не удержались: на взятке были задержаны 4 судьи Киевского апелляционного суда, — СМИ

По информации журналистов, задержанных подозревают как приспешников по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в среду, 29 ноября, задержали нескольких судей Киевского апелляционного суда. Об этом сообщило издание zn.ua со ссылкой на собственные источники в САП.

Как стало известно, среди задержанных — заместитель председателя Киевского апелляционного суда Виктор Глиняный, судьи Юрий Слива, Вячеслав Дзюбин и Игорь Паленик.

Причина задержания — получение неправомерной выгоды по делу экс-руководителя "Мотор-Сичи" Вячеслава Богуслаева за решение об отмене ареста имущества.

Дело Богуслаева — что известно

Напомним, что в октябре 2022 года был задержан бывший владелец и почетный президент предприятия "Мотор-Сич" Вячеслав Богуслаев. Вместе с ним был задержан руководитель департамента внешнеэкономической деятельности Олег Дзюба. Обоих взяли под стражу и вручили подозрения по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

В рамках уголовного производства был наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 миллиардов в гривневом эквиваленте.

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Кроме того, в 2022 году стало известно, что глава стратегически важного предприятия Вячеслав Богуслаев имел бизнес-партнеров в РФ. Даже после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину он продолжал деловые отношения с россиянами.

Кроме того, выяснилось, что "Мотор-Сич" годами усиливала обороноспособность России. Российская армия получала из Украины авиадвигатели для штурмовой авиации и запчасти к двигателям.

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №10203 об увеличении штата НАБУ на 300 человек, что является одним из требований ЕС для начала переговоров о вступлении с Украиной.