Шторм в Крыму: оккупанты оценивают ущерб в почти 40 миллиардов рублей (фото)
По словам руководителя местного МЧС Сергея Садаклиева, на службу спасения поступило более 800 обращений и сейчас на полуострове продолжается ликвидация последствий непогоды.
Оккупационное руководство в Крыму назвало сумму ущерба в результате шторма в ночь на 27 ноября. Стихия нанесла ущерб на почти 39,7 миллиарда рублей. Об этом рассказал руководитель МЧС в Крыму Сергей Садаклиев.
В частности, береговая инфраструктура Крыма в результате шторма пострадала на 34 миллиарда рублей.
По словам Садаклиева, в результате стихии в Крыму было повреждено 7 участков дорог. По состоянию на сегодня 6 из них были расчищены и открыты для проезда. На еще одной дороге, в районе с. Морское в Крыму, организовали реверсное движение и проводили аварийно-восстановительные работы.
Всего служба спасения получила от местных жителей более 800 обращений. На временно оккупированном полуострове продолжается ликвидация последствий шторма.
Также он сообщил, что обесточены 19 линий электропередач и 147 электрических подстанций. По состоянию на сегодня без света осталось более 10 тыс. потребителей, а без водоснабжения — 42 населенных пункта.
Шторм в Крыму
В ночь с 26 на 27 ноября Крым накрыл сильный шторм. Как сообщали российские СМИ, на полуострове затопило дороги, возникли проблемы с водоснабжением и электроэнергией.
Также из-за непогоды на полуострове фиксировали падение деревьев и рекламных щитов. Местные службы уже успели убрать более 1,7 тыс. поваленных деревьев.
Пострадавших от шторма людей планировали разместить в пансионате "Лазурь". Сообщалось, что больше всего пострадали Ленинский, Черноморский, Бахчисарайский, Октябрьский, Белогорский, Симферопольский, Сакский районы Крыма. Всего к устранению последствий привлечено более 600 спасателей и около 230 единиц техники.
Местные Telegram-каналы сообщают, что пострадавшим от непогоды стихии выплатят компенсацию. Так, в случае полной утраты имущества пострадавшие получат от 100 тысяч рублей, а при частичной утрате — 50 тысяч рублей.
Кроме того, некоторые жители получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. На восстановление и ремонт жилья планируют выделить по 7 тысяч рублей за квадратный метр.
Напомним, в результате шторма были уничтожены оборонительные сооружения оккупантов в гавани Севастополя. По словам аналитиков, пока не известно, сколько времени займет их восстановление и Украина может воспользоваться этой возможностью.
Кроме того, из-за стихии в Мариуполе зафиксировали повышенный уровень радиации. Причиной этому стало то, что море вымыло большую часть песка, под которым ториевый слой.