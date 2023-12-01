61-летняя украинка, которую считали пропавшей без вести, вернулась домой и шокировала сына

Женщину три дня самостоятельно искали родные, а потом к поискам присоединилась и полиция. Через неделю после своего исчезновения она сама пришла домой.

В Украине женщина, которую считали пропавшей без вести, сама вернулась домой. Выяснилось, что она не хотела, чтобы ее искали. Деталями неординарного дела 1 декабря поделилась пресс-служба полиции Ровненской области.

Еще 27 ноября полицейские получили сообщение об исчезновении женщины. 37-летний житель села Кустин рассказал, что его мать уже три дня как ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Сначала родные пытались разыскать 61-летнюю украинку самостоятельно, но впоследствии все же решили обратиться в полицию.

"Чтобы установить местонахождение женщины привлекли работников уголовного розыска, оперативные службы, а также средства массовой информации", — рассказали в ведомстве.

Однако вечером 30 ноября женщина, которую считали пропавшей без вести, вернулась домой. Выяснилось, что она и не исчезала.

Украинка рассказала, что всю неделю своего "исчезновения" провела в Киеве. Она объяснила, что поехала в столицу, потому что хотела побыть наедине.

"Никаких противоправных действий в отношении нее совершено не было", — подчеркнули в полиции.

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