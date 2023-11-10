На российском пункте пропуска пропала 18-летняя украинка, — СМИ (фото)

По информации российского медиа, родным позвонили из ФСБ и сообщили, что Диану Максимову возвращают в РФ, после этого она не выходила на связь. Перевозчику пограничники заявили, что пропустили всех.

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На КПП "Колотиловка" в Белгородской области, единственном действующем пограничном переходе из России в Украину, пропала 18-летняя Диана Максимова. Об этом сообщает белгородское издание "Пепел".

По информации российского медиа, родным позвонили из Федеральной службы безопасности России (ФСБ) и сообщили, что девушку возвращают в РФ.

По словам старшей сестры, 18-летняя Диана Максимова пропала 8 ноября вечером.

"Девушка приехала на КПП днем и в последний раз выходила на связь около 14:00", — отмечается в сообщении.

Впоследствии родственники заметили, что она была в сети около 17:00, но уже не отвечала на звонки.

"Потом с ее номера позвонили отцу, мы так поняли, что в ФСБ сказали, что ее не пропустили из-за наличия российского паспорта и возвращают обратно, якобы ее поселят в гостинице и отправят обратно. После этого на связь она не выходила, телефон на данный момент не отвечает", — рассказала сестра Дианы Виктория.

Как заявляет сестра Дианы, девушка имела с собой украинский паспорт и папку с документами Виктории.

Кроме того, в белгородском издании добавляют, перевозчику, который привез Диану в Колотиловку, пограничники сказали, что всех пропустили, и он уехал.

Девушка, которая ехала вместе с Дианой, рассказала родным, что Максимову дважды вызывали пограничники, и остальные хотели ее дождаться, простояв на границе два часа, но пограничники сказали им либо идти на территорию Украины, либо возвращаться в РФ.

Это не первый случай, когда на пункте пропуска "исчезают" люди

В российском СМИ отмечают, что ранее на КПП "Колотиловка" похитили волонтера Александра Демиденко, который помогал украинцам попасть домой.

Впоследствии мужчину нашли в изоляторе временного содержания, где он отбывал арест по "сфабрикованному делу о пребывании в общественном месте в наркотическом опьянении".

Александр Демиденко

"Также в его доме провели обыск, во время которого обнаружили гранату и арестовали волонтера на 30 суток за отказ от осмотра на наличие наркотиков в его крови", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 9 ноября, "Суспільне" обнародовало видео, на котором незаконно вывезенный из Мариуполя в Россию 17-летний сирота Богдан Ермохин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой помочь ему вернуться домой.

Также ранее заместитель руководителя Запорожской областной военной администрации Евгений Мироненко сообщал, что из пяти населенных пунктов в Запорожской области эвакуировали всех детей. В целом представители областной власти зафиксировали, что из этих населенных пунктов удалось вывезти 59 малышей с семьями.