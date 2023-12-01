Началось: словацкие перевозчики заблокировали движение украинских грузовиков на границе, — ГПСУ

Стало известно, что украинские перевозчики, которые стоят на украино-польской границе, заявили о намерении объявить голодовку.

Словацкие перевозчики в пятницу, 1 декабря, заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Вишне-Немецкое" — "Ужгород". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины (ГПСУ).

По информации пограничников, это произошло в 16:05 по киевскому времени. Сейчас на территории Словакии в сторону Украины в очереди находится около 900 грузовиков.

"Известно, что перевозки гуманитарной помощи, других важных грузов, живых животных, топлива и охлажденных грузов не будут блокировать. Остальные грузы на выезд из Словакии будут пропускать в ограниченном количестве — по четыре грузовика в час. На въезд в Словакию движение блокироваться не будет. Также не будет ограничиваться движение легкового автотранспорта и автобусов", — уточняет ГПСУ.

Акцию, сроки которой пока не известны, проводят представители Союза перевозчиков Словакии.

Ситуация с украинскими перевозчиками — что известно

Во вторник, 28 ноября, сообщалось: на границе Украины и Польши заработал КПП. Согласно данным службы, в очереди на выезд из Украины в пункте находятся 55 грузовиков, на въезд — 50, при этом автобусов нет.

В Министерстве инфраструктуры Польши 1 декабря сообщили, что была достигнута договоренность с перевозчиками, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом говорится на сайте польского правительства.

Зато украинские водители на польской границе выдвинули свои требования. В случае отказа они объявят голодовку

Напомним, акция протеста возле украинской границы началась польскими перевозчиками 6 ноября. Сообщалось, что они пропускают только один грузовик в час. Перевозчики требуют ужесточения правил перевозок и возвращения разрешений.

Напомним, что немецкая таможня остановила движение всех польских фур.

Также Фокус в своем материале сообщал о торговой войне между Польшей и Украиной. Польские перевозчики пытаются восстановить "справедливость" и вытеснить украинских конкурентов с рынка.