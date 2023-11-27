Словацкие перевозчики угрожают снова перекрыть границу: детали

Перевозчики недовольны ситуацией и угрожают в случае отсутствия решений начать очередную акцию протеста с 1 декабря.

Related video

В Словакии перевозчики угрожают снова заблокировать движение грузовиков на границе с Украиной. Об этом говорится в заявлении Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS), опубликованном 27 ноября.

В ассоциации говорят, что "ситуация выходит из-под контроля", поэтому они призывают к срочной встрече для обсуждения дальнейших действий.

Словацкие перевозчики отметили объем коммерческих перевозок, которыми занимаются украинские перевозчики без необходимости получения разрешений. По их словам, количество украинских грузовиков, следующих из Польши, увеличивается, поэтому "можно судить об объемах коммерческих перевозок, следующих в Украину".

Они отметили, что речь идет именно о коммерческих перевозках, ведь, по их словам, забастовщики не ограничивают движение животных, топлива гуманитарной и военной помощи.

"Однако этот коммерческий транспорт, как и гуманитарный, освобожден от необходимости получения разрешений на перевозку и других правил и норм, которых должны придерживаться другие перевозчики ЕС", — говорится в заявлении.

Перевозчики Словакии недовольны ситуацией и угрожают в случае отсутствия решений заблокировать с 1 декабря КПП "Вишне Немецкое — Ужгород". Соответствующее письмо о запланированной акции союз направил ассоциации транспортных компаний ČESMAD Slovakia.

Блокирование границы словацкими перевозчиками

Перевозчики Словакии объявили о присоединении к забастовке своих польских коллег 13 ноября. Они выступают за возвращение украинским перевозчикам разрешений на перевозки.

Уже 16 ноября они вышли на акцию протеста и перекрыли для грузовиков со своей стороны переход "Вишне Немецкое — Ужгород". Они заявляли, что протест продлится всего один час, однако если Брюссель не повлияет на ситуацию — они перекроют границу полностью.

Впрочем 21 ноября в Госпогранслужбе Украины сообщили об очередном блокировании движения грузовиков. На следующий день забастовщики временно разблокировали движение к пункту пропуска.

Напомним, акция протеста возле украинской границы началась польскими перевозчиками 6 ноября. Сообщалось, что они пропускают только один грузовик в час. Перевозчики требуют ужесточения правил перевозок и возвращения разрешений.

Тем временем Украина обратилась в Министерство иностранных дел Польши с требованием разблокировать движение грузовиков, ведь такая акция угрожает жизни и здоровью украинских перевозчиков.