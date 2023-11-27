Словацькі перевізники погрожують знову перекрити кордон: деталі

Перевізники незадоволені ситуацією та погрожують у разі відсутності рішень розпочати чергову акцію протесту з 1 грудня.

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У Словаччині перевізники погрожують знову заблокувати рух вантажівок на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві Союзу автомобільних перевізників Словаччини (UNAS), опублікованій 27 листопада.

У асоціації кажуть, що "ситуація виходить з-під контролю", тому вони закликають до термінової зустрічі для обговорення подальших дій.

Словацькі перевізники наголосили на обсязі комерційних перевезень, якими займаються українські перевізники без необхідності отримання дозволів. За їх словами, кількість українських вантажівок, які прямують з Польщі, збільшується, відтак "можна судити про обсяги комерційних перевезень, що прямують в Україну".

Вони зазначили, що йдеться саме про комерційні перевезення, адже, за їх словами, страйкарі не обмежують рух тварин, палива гуманітарної та військової допомоги.

"Однак цей комерційний транспорт, як і гуманітарний, звільнений від необхідності отримання дозволів на перевезення та інших правил і норм, яких повинні дотримуватися інші перевізники ЄС", — йдеться у заяві.

Перевізники Словаччини незадоволені ситуацією та погрожують у разі відсутності рішень заблокувати з 1 грудня КПП "Вишнє Нємецьке — Ужгород". Відповідний лист про заплановану акцію спілка надіслала асоціації транспортних компаній ČESMAD Slovakia.

Блокування кордону словацькими перевізниками

Перевізники Словаччини оголосили про приєднання до страйку своїх польських колег 13 листопада. Вони виступають за повернення українським перевізникам дозволів на перевезення.

Вже 16 листопада вони вийшли на акцію протесту та перекрили для вантажівок зі своєї сторони перехід "Вишнє Нємецьке – Ужгород". Вони заявляли, що протест триватиме лише одну годину, однак якщо Брюссель не вплине на ситуації – вони перекриють кордон повністю.

Втім 21 листопада у Держприкордонслужбі України повідомили про чергове блокування руху вантажівок. На наступний день страйкарі тимчасово розблокували рух до пункту пропуску.

Нагадаємо, акція протесту біля українського кордону розпочалася польськими перевізниками 6 листопада. Повідомлялося, що вони пропускають лише одну вантажівку у годину. Перевізники вимагають посилення правил перевезень та повернення дозволів.

Тим часом Україна звернулася до Міністерства закордонних справ Польщі з вимогою розблокувати рух вантажівок, адже така акція загрожує життю та здоров’ю українських перевізників.