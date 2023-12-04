Два ребенка в семье: социологи рассказали, как спасти население Украины

По словам социолога Эллы Либановой, в Украине необходимо создать условия, чтобы в одной семье рождалось двое детей. Кроме того, чтобы удержать уровень населения на уровне 30 миллионов человек нужно ежегодно привлекать 300 тысяч мигрантов.

В Украине продолжает неустанно сокращаться население. Причиной этому является падение рождаемости, преждевременная смертность и выезд украинцев за границу. Об этом пишет издание "Голос Америки".

Отмечается, что на сегодня показатель рождаемости в Украине является одним из самых низких в мире. В частности, все меньше детей стало рождаться из-за войны.

Так, если перед полномасштабным вторжением рождаемость составляла 1,16 ребенка на одну женщину. В прошлом году этот показатель составлял около 0,9 ребенка на одну женщину, то в 2023-м — 0,7 ребенка.

По мнению директора Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Эллы Либановой, в Украине необходимо создать условия, чтобы в одной семье рождалось двое детей. В частности, речь идет о возможности для женщин совмещать материнство с работой.

Она отметила, что несмотря на войну, в дальнейшем рождаемость в Украине должна расти, однако этого будет все равно недостаточно для воспроизводства поколений.

Между тем американский ученый-демограф из Института изучения семьи Лайман Стоун говорит, война изменит демографическую траекторию. В частности, демография и связанные исследования были частью подготовки РФ к полномасштабному вторжению.

Кроме того, можно наблюдать как последние годы российские власти предпринимают шаги для предотвращения снижения рождаемости. К примеру, недавно российский президент заявил, что целью на ближайшие десятилетия является увеличение населения в России.

Еще одним вопросом является то, кто будет восстанавливать Украину. Так, по словам Эллы Либановой, Украине необходимо привлекать ежегодно около 300 тысяч человек из других стран, чтобы удержать уровень населения на уровне 30 миллионов человек.

По мнению координатора экспертных групп Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, для восстановления Украины нужны не рабочие руки, а таланты. В частности, несколько сотен таких людей принесут экономике больше пользы, чем миллионы, которые будут работать физически. Прежде всего речь идет о людях из Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

Между тем Либанова отмечает, что из-за войны в Европу выехало немало украинских талантливых людей. К примеру, 70% украинских беженок имеют высшее образование и большая часть из них уже нашли работу за рубежом.

Кроме того, на сегодня Украина столкнулась с другой проблемой — уровень преждевременной смертности. Так, 42% мужчин в возрасте 20-ти лет не доживают до 65 лет. В частности, в Европе мужчины живут в среднем на 11,5 лет дольше.

Отмечается, что к 2033 году по оптимистическому сценарию население Украины составит 35 млн человек. Впрочем как сообщают ученые из Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, при худшем сценарии население составит около 28 миллионов человек.

Притом, демографы прогнозируют, что в Украину вернутся лишь около трети украинцев, которые выехали за границу.

Напомним, в конце октября Элла Либанова заявляла, что украинская диаспора за рубежом сможет обеспечить не только инвестиции для Украины, но и положительный имидж.

Также, как сообщали в августе в Минэкономики, из-за полномасштабного вторжения России из Украины выехало до 6,2 миллиона человек. Также Украина столкнулась и с внутренней миграцией, когда украинцы покидали опасные регионы и переезжали в более безопасные.