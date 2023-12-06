Вспышка инфекции: в Полтаве массово отравились студенты юридического института, детали

В областной инфекционной больнице сейчас находятся 16 человек. Пациенты в состоянии средней тяжести, среди симптомов — тошнота и диарея.

В Полтаве в течение ночи на 6 декабря с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 27 молодых людей. Об этом сообщил в собственном телеграм-канале руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

По предварительной информации, госпитализированные — студенты Полтавского юридического института НЮУ им. Ярослава Мудрого. Вероятнее всего, они питались в столовой Полтавской политехники им. Юрия Кондратюка.

"Причины инцидента сейчас устанавливаются. Создана профильная комиссия, на местах работают специалисты Госпродпотребслужбы, Центра контроля и профилактики болезней и полиция. Начато эпидемиологическое расследование. Также проверяют столовую", — отметил Пронин.

"У госпитализированных студентов вспышка острой кишечной инфекции. 16 человек находится сейчас в областной инфекционной больнице", — рассказала директор медицинского учреждения Наталья Свириденко.

И добавила, что они — в состоянии средней тяжести, а среди основных симптомов — тошнота, диарея и т.п.

Остальных студентов, по словам Свириденко, госпитализировали в 1-ю городскую больницу.

Глава Полтавской администрации заверил, что ситуация находится под контролем, а подробности будут позже.

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