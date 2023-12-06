Вспышка инфекции: в Полтавском институте опровергают массовое отравление студентов

По данным представителей учебного заведения, заявления властей не соответствуют действительности и ни один из учащихся не был госпитализирован по состоянию на 6 декабря.

В Полтавском юридическом институте опровергают информацию о том, что массовое отравление студентов было зафиксировано на территории их учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба 6 декабря.

Отмечается, что информация, которая распространяется в социальных сетях и на сайтах отдельных государственных структур об отравлении студентов Полтавского юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого не соответствует действительности.

"По состоянию на 06 декабря 2023 года ни один из студентов Полтавского юридического института не был госпитализирован по причинам вероятного отравления", — говорится в сообщении.

В Полтавском юридическом институте опровергли информацию об отравлении студентов Фото: Скриншот

В то же время, руководитель Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин в своем Telegram-канале ранее утверждал, что 27 молодых людей были госпитализированы в больницу с острой кишечной инфекцией.

По его предварительным данным, речь шла про студентов Полтавского юридического института НЮУ им. Ярослава Мудрого, которые могли питаться в столовой Полтавской политехники им. Юрия Кондратюка.

Причины инцидента продолжают устанавливать, однако пресс-служба местного юридического института опровергает эту новость.

"У госпитализированных студентов вспышка острой кишечной инфекции. 16 человек находится сейчас в областной инфекционной больнице", — заявляла директор медицинского учреждения, куда направили пострадавших, Наталья Свириденко.

Напомним, 2 декабря сообщалось, что две крымчанки отравили 35 российских оккупантов. Известно, что более 20 вражеских военнослужащих погибли. Поймать девушек, которые устроили особый банкет, не удалось.