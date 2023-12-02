"Милые", но опасные: две крымчанки отравили 35 российских оккупантов, — соцсети

Известно, что более 20 вражеских военнослужащих погибли. Поймать девушек, которые устроили особый банкет, не удалось.

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В Крыму две девушки устроили массовое отравление российских военных. Деталями 1 декабря поделились в медиа "Кремлевская табакерка".

Происшествие случилось в одной из воинских частей в Симферополе. Неназванные источники передали, что "две милые девушки" пришли к КПП и представились местными жительницами. С собой они захватили семь бутылок водки и закуску — рыбу, колбасу, хлеб и сыр.

"Сказали охране, что хотят отблагодарить наших пацанов за все, за то, что те их защищают", — рассказал один из неназванных собеседников.

Оккупанты с радостью приняли "комплимент" в виде выпивки и еды и устроили своеобразный "банкет". Однако, как впоследствии выяснилось, все на столе содержало особый компонент — мышьяк в "огромных дозах". В одной из бутылок также обнаружили стрихнин.

Всего, по данным медиа, в результате застолья погибли 24 российских военнослужащих. Еще 11 их сослуживцев были госпитализированы.

"Преступников обнаружить не удалось. Продолжается следствие. Правоохранители выясняют, связаны ли убийцы с диверсантами из Мелитополя, которые недавно отравили нескольких офицеров ФСБ", — добавили авторы контента.

Напомним, в том же медиа ранее сообщали об отравлении нескольких офицеров российской спецслужбы во временно оккупированном Мелитополе. Трое пострадавших погибли, еще один находился в реанимации. Они заказали еду и алкоголь из местного ресторана, в которые, вероятно, добавили крысиный яд.

21 ноября информацию об отравлении офицеров ФСБ подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, это было дело рук подполья.