В Мелитополе блюда украинской кухни отправили на "тот" свет нескольких россиян, — мэр

Оккупанты решили угоститься местной кухней и заказали еду на дом. После угощения трое из них умерли.

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В оккупированном Мелитополе Запорожской области украинское подполье "нейтрализовало" нескольких российских захватчиков. Их накормили крысиным ядом. Об этом в эфире телемарафона 21 ноября рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, мелитопольским партизанам удалось узнать, что россияне заказали в одном из местных кафе еду и алкоголь. Все это приправили крысиным ядом и доставили заказ по адресу.

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"Есть очередная партия ликвидированных врагов, о чем даже пишут вражеские телеграм-каналы. Заказали еду в одном из местных кафе, и после того, как смогли ее попробовать, все отравились. Часть из них погибла и точно не сможет воевать против нашего государства", — отметил Федоров.

В российских телеграм-каналах сообщают, что жертвами украинской кухни стали работники ФСБ. Трое из них отправились к прародителям, один — находится в реанимации.

Сейчас оккупанты пытаются найти курьера, который доставил россиянам заказ.

Напомним, что в районе Авдеевки Донецкой области за несколько дней таинственно исчезли три группы разведчиков ВС РФ. Связь с группой была потеряна через полчаса после ее выхода, а дрон, который следил за оккупантами, сбили.

Ранее сообщалось, что украинский кабан"поймал" российскую ДРГ на границе с Беларусью. Погиб российский разведчик.