"Никто не знает, что произошло": под Авдеевкой исчезло несколько разведгрупп ВС РФ, — соцсети

Сначала на задание отправилась одна вражеская разведгруппа, но не вернулась. Дрон, который за ней следил, сбили. Затем были отправлены еще 2 группы.

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В районе Авдеевки Донецкой области за несколько дней таинственно исчезли три группы разведчиков ВС РФ. Об этом сообщает российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

По данным паблика, источники в Генштабе ВС РФ и в подразделениях россиян, которые воюют под Авдеевкой, сообщают, что на данный момент неизвестно, что произошло с российскими военными.

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"Первую группу мы отправили несколько дней назад. Там были очень опытные бойцы, им поставили важные задачи: взорвать несколько единиц артиллерии, которые нас больше всего достают, определить расположение другой украинской артиллерии, места скопления живой силы врага, чтобы мы могли их своими ударами накрыть, передать информацию. Связь с группой была потеряна через полчаса после ее выхода, и никто не знает, что произошло с пацанами", — рассказал один из собеседников.

Также сообщается, что после этой группы ВС РФ отправили еще две группы разведчиков, и они также бесследно исчезли. В результате исчезли 28 человек, двое из них — офицеры.

"Таинственный случай, на самом деле. Мы не знаем, где наши бойцы — погибли, попали в плен или дезертировали. Беспилотник, который следил за одной из групп в какой-то момент их просто потерял. А буквально через 7 минут его сбили", — рассказывает источник "табакерки".

Напомним, что в РФ разгоняют историю о "побеге" летчика ВСУ на Су-27. Первым о "побеге" украинского пилота сообщил российский блогер Алексей Воевода. Он говорит, что организовал "побег" командира звена, старшего офицера ВС ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС РФ могут перегруппироваться на Херсонщине из-за успехов ВСУ. Российские военные готовились к подобным сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега Днепра.