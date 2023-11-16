"Сняли часовых и зашли с гранатами": ДРГ атаковала ВС РФ на Запорожском направлении, — соцсети

В результате взрыва гранаты посреди российского блиндажа обнаружили раненых и мертвых военных ВС РФ. Диверсия произошла благодаря невнимательности часовых, которых незаметно ликвидировали неподалеку от линии фронта.

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На Запорожском отрезке фронта украинские спецназовцы проникли в блиндаж российского подразделения. На видео с места событий пострадавшие россияне жалуются на ранения в результате внезапной атаки ДРГ ВСУ. О деталях говорится в заметке в Telegram-канале "Юг".

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В сети опубликовали запись, сделанную в подземном блиндаже: Фокус не публикует ее по этическим соображениям. На видео в кадр попадает около десятка российских военных. Кому-то из них делают искусственное дыхание, кому-то проверяют пульс. Также слышно, как говорят "нужна эвакуация, есть 200-е и 300-е". Кто-то жалуется, что "в ноге застряла пуля".

Авторы сообщения указывают, что чрезвычайное происшествие с российским подразделением произошло на Запорожском отрезке фронта, но где именно, не сообщили. Также не ясно, какой источник видео и когда именно его сделали. В комментариях добавляют некоторые детали, которые, как утверждают, узнали из пророссийских пабликов, причастных к событию.

В частности, отмечается, что атаковали блиндаж, где могли находиться "кадыровцы". Объясняют, что украинская "ДРГ" подобралась к убежищу подразделения ВС РФ, прошла караул и бросила гранату.

"Наши ДРГ зашли, сняли часовых и залезли в "располагу" с гранатами", — пишет анонимный автор.

Комментарий относительно событий в блиндаже кадыровцев Фото: Скриншот

Контрнаступление ВСУ — детали событий в Запорожской области

Согласно утреннему отчету Генштаба ВСУ по состоянию на утро 16 ноября на Запорожском направлении, ВС РФ пытались атаковать в районе Новодаровки возле Большой Новоселки, при этом подразделения Сил обороны продолжают давить на оккупационную армию в направлении Токмака. Военный обозреватель Константин Машовец отметил, что украинцам удалось улучшить позиции к западу от Работино, на северо-западной окраине Вербового и юго-западнее Новопрокоповки. На онлайн-карте экспертов волонтерского сообщества DeepState не обозначены изменения на данном отрезке фронта.

Запорожское направление по состоянию на 16 ноября 2023 года Фото: DeepState

Между тем ВСУ продолжают получать плацдарм на левом берегу Днепра на Херсонщине — информацию впервые подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак во время визита в США. При этом эксперт пояснил, что плацдарм тянется от Голой Пристани до Крынок. Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Силы обороны Украины перерезали одну из дорог, по которой россияне переправляли снаряды и живую силу на Кинбурнскую косу.

Напоминаем, в ночь на 16 ноября ВС РФ атаковали Украину двумя группами дронов-камикадзе и авиационной ракетой. Известно, что раздавались взрывы в двух областях. Той же ночью громко было в РФ и в оккупированном Крыму. Минобороны России подтвердило атаку пяти БПЛА самолетного типа.